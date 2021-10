ENVIRONNEMENT : Le PPRN révisé sera très prochainement appliqué 

La révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN) touche à sa fin. La seconde enquête publique s’est terminée fin septembre. Elle a recueilli 59 observations dont 32 via des courriels, dossiers ou courriers déposés en préfecture. «Cette deuxième enquête a duré deux semaines contre un mois pour la première mais nous avons augmenté le nombre de permanences. Nous avons ainsi organisé 68 heures de permanences contre 36 en 2019 sans compter les entretiens réalisés en juin et juillet par les services de la Deal», fait remarquer Serge Gouteyron.

Le commissaire enquêteur a produit un premier avis dans lequel il a interrogé le préfet sur certains points. «J’y ai répondu et mes précisions [ont été] transmises vendredi », déclare-t-il.

Le commissaire enquêteur doit rendre son rapport final le 25 octobre au plus tard. Ensuite, à la demande du président de la Collectivité, le préfet présentera le rapport à la commission générale. Puis, enfin, il publiera l’arrêté prescrivant l’application du PPRN révisé. Cette dernière étape devrait intervenir fin octobre-début novembre. Soit plus de deux ans après le lancement des premières discussions et réflexions.