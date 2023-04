ENVIRONNEMENT : L’association Clean St Martin reçoit un don de 1.600€ de Super U

Mercredi dernier, la direction de Super U a remis un chèque de 1.600€ à l’association Clean St Martin. Cette somme représente les dons effectués par les clients des deux magasins via les machines B-Bot de recyclage dans la cadre de l’opération « bouteilles plastiques concassées ».

Voilà plus d’un an que les deux machines B-Bot développées par Green Big ont été installées à l’entrée des magasins Super U d’Hope Estate et d’Howell Center permettant aux clients de recycler leurs bouteilles en plastique. Celles-ci sont broyées par la machine et les paillettes récoltées sont envoyées en métropole chez un recycleur qui en fabriquera les préformes nécessaires à la confection de bouteilles de jus de fruits de la marque U par le fournisseur Refresco. Grâce au partenariat entre Super U et l’association Clean St Martin qui a débuté en avril 2022 jusqu’en décembre de la même année, 1050€ de dons ont été alloués à l’association par les clients d’Hope Estate et 550€ à Howell Center. En un an, pas moins d’un million de bouteilles sont passées dans les deux machines de l’île, sachant qu’un record a été atteint en octobre 2022 sur la machine d’Hope Estate faisant de ce Super U, le magasin qui a collecté le plus de bouteilles sur la France entière, métropole et DOMTOM compris. Les 1.600€ de dons serviront à investir dans du matériel destiné aux enfants (gants pour les opérations de nettoyage) ainsi que du matériel de communication pour augmenter la visibilité de l’association ainsi que l’acquisition d’ecocups (gobelets réutilisables) à prêter aux associations du territoire qui souhaiteraient ne plus utiliser de gobelets jetables en plastique lors de leurs évènements. L’association Clean St Martin remercie toutes les personnes qui ont choisi de cocher l’option « Faites un don » sur les machines B-bot : « Nous espérons que cela confortera les clients de Super U dans leur bonne action, que cela les incitera à amener leurs bouteilles et faire des dons à une association locale qui œuvre pour le bien-être de l’île » nous confie Audrey Barbes de l’association Clean St Martin, accompagnée de Sébastien Terrien. Les remerciements se sont également dirigés vers Jean-François Rabiller, directeur des deux magasins Super U, pour avoir été à l’initiative de ce partenariat : « c’était un choix logique au vu de la portée environnementale de l’association »._Vx

