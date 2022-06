Environnement : La société Verde SXM présente aux élus ses futurs projets pour renforcer la valorisation et le recyclage des déchets sur l’île

Le président Louis Mussington et son exécutif se sont rendus sur le site de l’écosite de Grandes Cayes, le vendredi 27 mai dernier afin de visualiser directement sur site les moyens mis en œuvre par la société VERDESXM pour le traitement de nos déchets.

Les enjeux en matière de traitement des déchets et de respect des normes environnementales sont en constante évolution. VERDESXM travaille donc à la mise en œuvre de nouvelles technologies pour le traitement et le recyclage des déchets produits à Saint-Martin.

Ce plan d’action a été présenté une première fois en 2021 aux élus territoriaux et devait faire l’objet d’une présentation détaillée à la nouvelle mandature. Après une première rencontre en collectivité début mai, c’est sur le site de Cul-de-Sac que les élus se sont déplacés pour mesurer les enjeux et les opérations à mener.

Comparé à d’autres territoires de la Caraïbe, Saint-Martin bénéficie d’infrastructures de bonne qualité et le traitement des déchets y est plutôt bien organisé. Néanmoins, notre territoire doit se moderniser et répondre aux enjeux futurs dans ce domaine parmi lesquels le tri sélectif et l’optimisation du recyclage.

Le président et son équipe sont particulièrement attentifs à la protection de l’environnement et comptent sur Verde pour accompagner les politiques publiques dans ce domaine et proposer des solutions innovantes à son niveau d’intervention. Les marchés de tri sélectif vont enfin pouvoir reprendre, avec la nécessité d’améliorer la capacité de tri et recyclage au niveau des citoyens mais aussi des structures de traitement.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui