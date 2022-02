ENVIRONNEMENT: La Réserve Naturelle présente son projet de pépinière à la Fondation de France

Toujours dans le cadre de leur visite officielle, les représentants de la Fondation de France (FDF) ont rencontré les responsables de la Réserve Naturelle de Saint Martin pour une réunion de travail et de présentation de leur nouveau projet de réhabilitation.

Ce plan ambitieux socio-économique et environnemental concerne, entre autres, la réhabilitation d’une zone humide impactée par le passage de l’ouragan Irma, pour l’appropriation par le public des enjeux liés au patrimoine naturel et à la biodiversité de Saint-Martin. Il s’agira également de mettre en valeur la pépinière pour une re-végétalisation du littoral, et plus précisément d’une nurserie de palétuviers, avec recours à des pilotis, assurant l’accès à la pépinière et renforçant l’intégration de l’outil de réhabilitation écologique existant. S’y ajoutera enfin, pour le public et les scolaires, l’implantation d’un sentier de découverte et de sensibilisation de la zone humide réhabilitée au moyen d’aménagements permettant la canalisation de la fréquentation en limitant son impact sur le milieu tout en offrant une signalétique de sensibilisation. Les zones littorales, dont les mangroves de Saint Martin, ont été sévèrement impactées par le cyclone Irma en septembre 2017. Le but principal de cette pépinière de plants de palétuviers pré-grossis est une réimplantation de cette zone ravagée dans l’optique d’accélérer la résilience naturelle de la végétation littorale. La Réserve Naturelle a exposé ses intentions auprès de la Fondation de France lors d’une réunion de travail et d’une visite des lieux. La FDF financera le projet à hauteur de 181.000 euros sur un budget total de 200.000 euros. Ledit projet, encore en attente d’autorisations auprès de la Collectivité, s’inscrit dans une démarche d’appropriation de cette composante de l’identité paysagère et écologique par la population locale. Il s’inscrit également comme moteur d’activités économiques liées à la fréquentation touristique. Il répond à une carence de moyens d’accueil et de sensibilisation ludique et pédagogique, comme il en existait avant le passage du cyclone Irma. _Vx

