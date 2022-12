ENVIRONNEMENT : La Réserve Naturelle de Saint-Martin, lauréate de la Palme IFRECOR

La bonne nouvelle s’était déjà répandue mais c’est désormais officiel : la Réserve Naturelle de Saint-Martin a remporté la palme « Mangrove » IFRECOR pour le projet de pépinière de palétuviers (mangrove nursery).

La cérémonie de remise des prix de la 9ème édition de la Palme IFRECOR s’est tenue à Paris ce jeudi 24 novembre 2022, en présence de Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer. Créée en 1999, l’initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) agit pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes tels que les mangroves et herbiers dans les collectivités françaises d’outre-mer. Cette année, trois territoires français ultramarins ont été félicités et récompensés pour leur engagement dans des projets qualifiés d’exemplaires en matière de conservation des écosystèmes du littoral et marins : la Guadeloupe avec la Palme « Récifs coralliens », la Réunion avec la Palme Coup du Cœur du jury et enfin, Saint-Martin avec la Palme « Mangrove » pour son projet de pépinière de palétuviers. Initiée par l’association la Réserve Naturelle et le Rotary Club Saint-Martin Nord peu après le passage d’Irma qui a détruit la mangrove, la pépinière de la biodiversité participe à la reconquête des espaces de zones humides avec plusieurs milliers de graines et plantules de palétuviers plantées dans des petits pots biodégradables et placées directement dans la vase à proximité de l’étang des Salines d’Orient tout en protégeant les côtés des effets dévastateurs de la houle. Avec un budget total de 200.000€, le soutien financier de la Fondation de France (181.000€) et de la Collectivité a permis le succès de cette initiative et l’accueil pédagogique de 3000 élèves par an pour une sensibilisation à la préservation de cet écosystème riche. Grâce à l’ensemble de ces collaborations, le projet de pépinière est devenue une réalité primée par le comité national de l’IFRECOR qui met en lumière et soutient les initiatives locales en adéquation avec la valorisation, la protection et la gestion durable du patrimoine environnemental exceptionnel des collectivités d’Outre-mer. Un immense bravo à toute l’équipe de la Réserve Naturelle de Saint-Martin ! _Vx

2,546 vues totales, 1,206 vues aujourd'hui