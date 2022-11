ENVIRONNEMENT : La lutte contre les sargasses continue

Comme annoncé courant septembre 2022, les projets impulsés par le Collectivité et la Préfecture concernant le ramassage des sargasses et la mise en place de dispositifs luttant contre les échouements massifs sont en cours.

En date du 21 octobre dernier, le ramassage des algues avait repris à Cul-de-Sac comme prévu par la Collectivité, afin de nettoyer la baie et dissiper les odeurs encore persistantes qui émanent des gaz produits par les sargasses. Jusqu’au 10 janvier 2023, l’entreprise Janky est mandatée pour effectuer lesdites travaux de ramassage. Les services de la Collectivité concernés par ce dossier ont sélectionné un bureau de conseil pour accompagner le Collectif anti-sargasses dans la rédaction des cahiers des charges portant sur le nouveau marché de collecte des sargasses et les marchés pour la mise en œuvre du plan d’action Sargasses 2023, à savoir détecteur de gaz, caméra de surveillance, filets expérimentaux, véhicules d’exploitation et étude de conception pour la requalification du trait de côte de la baie de Cul-de-Sac. Trois sessions de travail avaient déjà été effectuées fin du mois dernier. L’objectif est de publier les appels à la concurrence relatifs à ces marchés d’ici la mi-décembre. La mise en place d’un barrage temporaire sur Cul-de-Sac fait également partie des projets pour éviter un nouvel arrivage conséquent des sargasses dans la baie. La Collectivité prévoit une collecte des algues ce week-end avec un éventuel entreposage en fond de parking vu les faibles volumes persistants, solution qui doit rester à court terme vu les nuisances olfactives considérables que cela peut engendrer pour les habitants, sans oublier la détérioration accélérée des équipements électriques au niveau des logements à proximité. Si le travail de nettoyage a été productif sur les gros volumes, des petites nappes de sargasses sont toujours présentes dans la baie de Cul-de-Sac et les plages de Mont Vernon et de la Baie Orientale en sont toujours parsemées. À suivre. _Vx

