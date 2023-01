ENVIRONNEMENT : La Fête de la Baleine revient ce 29 janvier

Après le succès de la première édition le 3 avril 2022, l’association Métimer et ses partenaires proposent une seconde édition de la Fête de la Baleine, évènement qui met en lumière cette espèce animale majestueuse et marque le début de la saison des baleines à bosse à Saint-Martin.

Si la journée mondiale de la baleine a lieu tous les 20 février, l’équipe organisatrice s’est arrêtée sur la date du 29 janvier pour des raisons logistiques. La Fête de la Bale ine est le rendez-vous pour les petits et les grands désireux d’en connaitre plus sur le mammifère marin ainsi que les autres espèces présents dans les eaux saint-martinoises. Elle aura lieu ce dimanche 29 janvier de 15h à 19h sur la place du Village à la Baie Orientale. Saint Martin est le second site le plus important de la Caraïbe après la République Dominicaine où les baleines à bosse viennent se reproduire chaque année, on y dénombre entre 2000 et 3000 dans la zone. Si la saison n’en est qu’à ses prémices, une baleine et son baleineau ont déjà été observés dimanche dernier entre Tintamarre et Anguilla. L’association Métimer, porteur du projet, renouvelle sa collaboration avec différents acteurs de protection et de connaissance des baleines travaillant à la préservation de la biodiversité, à la collecte des données et à un encadrement strict concernant l’observation des baleines à bosse : la Réserve Naturelle de Saint Martin qui offrira au public l’expérience unique d’une immersion visuelle dans le monde marin, le sanctuaire Agoa qui fera de même en plaçant l’ouïe au cœur de la découverte avec un casque audio pour écouter le chant des baleines, l’association Megaptera créée par Michel Vely qui partagera son expertise des baleines et des requins, Mon école Ma Baleine avec Amandine dont le stand fut assailli par les enfants l’année dernière grâce aux jeux ludiques et interactifs sur la sensibilisation à la pollution et à la protection des écosystèmes marins, et enfin, Métimer qui profitera de l’occasion pour faire connaître davantage les « whale watcher » (observateur de baleines), on en dénombre désormais cinq à Saint-Martin qui ont suivi la formation permettant d’approcher les baleines à 100m (au lieu des 300 réglementaires). Tous seront présents lors de la fête de ce 29 janvier où les enfants et les adultes auront la possibilité d’assister à des conférences, celle pour les petits se tiendra au Théâtre de la Chapelle de 16h30 à 17h30 et pour les adultes de 18h à 19h, en toute gratuité pour les deux évènements qui seront aussi passionnants que ceux de l’année dernière. Les enfants sont également invités à participer au concours de dessin (format A4 à remettre au stand de Métimer le jour J) avec, à la clé pour les trois gagnants, une sortie en mer. Tous les acteurs sont unanimes : ce sont les baleines qui leur ont permis de se rassembler et de travailler ensemble, avec une seule optique, les protéger et leur donner la gloire qu’elles méritent. _Vx

Infos : https://metimer.fr

