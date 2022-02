ENVIRONNEMENT : Inauguration du nouveau sentier littoral de Grandes Cayes

Le mardi 22 février, le Conservatoire du littoral a donné rendez-vous aux officiels, à la presse et aux différents acteurs concernés pour officiellement ouvrir le nouveau sentier sur le littoral de Saint Martin, au niveau de l’étang de la Barrière et de Grandes Cayes à proximité du quartier de Cul de Sac.

Le Conservatoire du littoral a répondu à l’appel à projets dans le cadre de France Relance – France Vue sur Mer en mars 2021, dont l’objectif est de mettre en valeur le littoral. Le projet a retenu l’attention du comité de sélection qui lui a attribué une subvention de 40 000 euros sur un montant total de travaux estimé à 50 000 euros. La création de ce nouveau sentier littoral permettra de valoriser les vues panoramiques sur les ilets Pinel, Petite Clef, Tintamarre et sur le massif de Red Rock ainsi que sur la biodiversité littorale, notamment le célèbre cactus « Tête à l’Anglais » protégé par arrêté ministériel. Le Conservatoire du littoral a acquis le 29 septembre 2021 un ensemble de parcelles pour une superficie de 9,85 hectares sur le littoral. Il s’agit de la première acquisition amiable à Saint-Martin depuis 2014.

Les travaux ont débuté mi-octobre 2021 et sont en cours de finition. Les conditions sanitaires ayant retardé la livraison de la signalétique réalisée sous forme de plaques accrochées directement sur les rochers, mentionnant la flore présente sur le site et des logos du Conservatoire du littoral afin de marquer symboliquement la limite cadastrale du site. Une table d’orientation et des aires de repos ne devraient guère tarder non plus. À terme, ce sentier reliera la route menant à l’éco-site qui est en cours de requalification pour rejoindre le sentier des Froussards offrant ainsi un sentier littoral d’une longueur de 7 km. Les travaux de création du sentier tels que procéder au traçage physique et au nettoyage, le débroussaillage, les tailles douces d’arbres et d’arbustes et le déplacement de tout obstacle, ont été possibles grâce à une belle collaboration entre le Conservatoire du Littoral et des associations locales telles que AIDS et l’association Tournesol. L’inauguration s’est officialisée lors de la coupure du ruban symbolique donnant accès au nouveau sentier en présence de Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint Martin, Alain Bronbeau, délégué Outre-mer au Conservatoire du littoral, Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Martin Saint-Barthélemy et Anne-Marie Bouillé, chargée de mission du Conservatoire du littoral à Saint Martin. Nul doute que ce nouveau sentier aura un grand succès. _Vx

