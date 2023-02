ENVIRONNEMENT : Exploration nocturne de la faune saint-martinoise

Ce lundi 20 février, l’association les Fruits de Mer organisait une soirée de découverte des insectes grâce à l’installation de plusieurs éclairages ultra-violets. Passionnant.

L’exploration a débuté vers 18h. Grâce à l’installation de lumières noires qui attirent les insectes une fois la nuit tombée, particulièrement un soir sans lune, Mark Yokoyama et Jenn Yerkes des Fruits de Mer ont guidé les visiteurs à travers le site de la Old House à Quartier d’Orléans où des centaines d’insectes se sont amassées sur les draps blancs. Papillons de nuit, phalènes, pyrales, scarabées, coléoptères, variétés de mouches, moustiques et guêpes, neuroptères, punaises, Mark Yokoyama, appareil photo à la main et lumière noire frontale allumée, est une véritable encyclopédie humaine avec qui ce genre d’expérience éducative et ludique devient inoubliable. Après l’observation des insectes agglutinés autour des éclairages ultra-violets, Mark et Jenn ont proposé d’explorer les alentours, scrutant dans la végétation à la recherche d’animaux endormis ou vivant la nuit. Sauterelles et grillons, lézards dont le célèbre Anolis de Saint-Martin, reptile endémique reconnaissable au contour bleu-gris de ses yeux, phasmes (insecte qui ressemble à une brindille dont le mâle a un corps plus fin que la femelle), araignées dont certaines retissent leur toile chaque jour réutilisant la soie de la veille, le duo de l’association a partagé ses innombrables connaissances avec le public fasciné par autant de vie autour de lui. Les participants se sont ensuite retrouvés autour d’un rafraichissement et de collations proposés par l’association, tout en continuant à observer autour d’eux à la recherche d’animaux comme la veuve brune, araignée proche de l’espèce de la veuve noire dont le dessous de l’abdomen arbore un motif de sablier orange. Les explorateurs d’un soir en ont contemplé deux, à distance et sous le chaperonnage de Mark. Pour l’association Les Fruits de Mer, la nature s’observe au quotidien, de jour comme de nuit, elle révèle bon nombre de beautés pour celles et ceux qui prendront le temps de bien la regarder. _Vx

Pour en apprendre davantage sur la richesse animale saint-martinoise, consultez le guide incomplet de la faune sauvage de Saint-Martin par Mark Yokoyama, disponible sur le site de l’association : https://www.lesfruitsdemer.com/projets/livres/

