Environnement- Education-Inclusion : La fondation groupe EDF lance un appel à projets sur les territoires ultramarins dont à Saint-Martin

La Fondation groupe EDF agit en priorité pour les générations futures et les plus fragiles, dans les domaines de l’environnement, de l’éducation et de l’inclusion. Représentée en région par EDF Archipel Guadeloupe, elle privilégie les projets qui présentent un impact positif pour les communautés locales.

C’est dans ce cadre qu’elle lance un appel à projets sur les territoires ultramarins, en Corse et notamment en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Il récompensera les projets ou expérimentations innovants dans les domaines d’intervention de la Fondation groupe EDF : l’environnement, l’éducation et l’inclusion.

Dans le domaine de l’Environnement, la Fondation groupe EDF soutient des initiatives et des programmes en faveur de la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Pour favoriser l’inclusion, la Fondation groupe EDF soutient des projets de lutte contre la pauvreté ayant un impact direct sur les bénéficiaires. L’Education est un facteur essentiel de développement humain, de croissance économique et un moyen de lutter contre toutes les formes d’exclusion.

Modalités de l’appel à projets

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 juin 2022 – 18h00 (date de dépôt complet des projets).

Pour concourir, les structures porteuses du projet doivent déposer un dossier sur le site internet de La Fondation groupe EDF au titre du territoire concerné (Guadeloupe, Saint-Martin ou St-Barthélemy) :

https://projetsfondation.edf.com/fr/

Peuvent déposer un projet dans le cadre de cet appel à projets (critères cumulatifs) :

• Les structures éligibles au mécénat (articles 200 et 238bis du Code Général des Impôts) ;

• Les structures ayant au moins 2 ans d’existence et des ressources annuelles supérieures à 100.000 € (plusieurs structures peuvent se regrouper pour remplir ce critère) ;

• Les structures dont le siège social ou une antenne est située en France (hexagone et outremer);

• Les structures qui proposent un projet déployé sur l’un des territoires cités plus haut et s’inscrivant dans le champ thématique de l’appel à projets ;

• Le projet doit être cofinancé soit par la structure porteuse du projet elle-même, soit par un autre financeur.

Les projets seront d’abord examinés localement et par la Fondation groupe EDF en juillet 2022. Les résultats de l’appel à projets seront annoncés le 31 juillet 2022 pour des soutiens mis en œuvre avant la fin de l’année.

