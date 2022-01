Environnement : Edeis Aéroport Saint-Martin Grand-Case et la Réserve naturelle de Saint-Martin présentent des expositions  et des stands de sensibilisation avec réalité virtuelle

L’Association gestionnaire de la Réserve naturelle de Saint-Martin, dans le cadre du programme européen LIFE BIODIV’OM, expose et informe sur ses actions en faveur de la biodiversité marine et des mérous en particulier. Elle est accueillie dans l’enceinte de l’Aéroport de Saint-Martin Grand-Case jusqu’à fin février 2022.

Les mérous géants et les mérous de Nassau menacés

En déclin dans la région depuis plusieurs dizaines d’années, les populations de mérous géants et de mérous de Nassau sont en danger. Pourtant, ils ont un rôle fondamental pour l’environnement, par leur fonction de prédateur supérieur dans la chaine alimentaire, mais aussi dans la vie économique et sociale, par leur consommation au sein de nos familles, leurs usages pour la restauration, et par la valeur économique qu’ils procurent pour des activités touristiques comme la plongée sous-marine. C’est pourquoi ces deux espèces de mérous sont les espèces cibles du programme LIFE BIODIV’OM.

Un programme européen pour la préservation de la biodiversité en Outre-mer : LIFE BIODIV’OM

L’Association gestionnaire de la Réserve Naturelle de Saint-Martin est l’un des 5 bénéficiaires de ce programme, coordonné au niveau national par la LPO. Le moqueur à gorge blanche de la Martinique, les savanes et le mérou géant de Guyane, le tuit-tuit de la Réunion et le crabier blanc de Mayotte sont les autres espèces des 4 autres territoires bénéficiaires du programme. L’exposition vous apporte toutes les informations sur les actions engagées sur les différents territoires.

Découvrez et soutenez les autres actions de l’Association gestionnaire de la Réserve naturelle de Saint-Martin

De Janvier à Février 2022, venez découvrir certains des plus emblématiques animaux marins peuplant nos eaux, au-travers de 2 expositions temporaires. Cet évènement, fruit d’un nouveau partenariat entre l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint Martin et EDEIS, bénéficie de financements exceptionnels de l’Union Européenne (Programme LIFE BIODIV’OM), de l’Etat français, de l’OFB au-travers du Sanctuaire de Mammifères marins AGOA et de Contour Global.

Ponctuellement, un stand sera également animé sur place jusqu’au 28 Février, permettant entre autres la découverte des fonds marins de Saint-Martin, via une expérience d’immersion virtuelle (casques 360°).

Le personnel de la Réserve Naturelle vous recevra pour répondre à vos questions, vous assister et vous fournir des brochures.

Ce nouveau lieu d’exposition accueillera d’autres évènements dès mi-2022. Il aura vocation à mieux sensibiliser les voyageurs transitant par l’aéroport de Grand Case, à la richesse et la fragilité de notre biodiversité locale. Il permettra également pour ceux qui le souhaitent, d’y apporter leur soutien par des dons ou leur engagement en tant qu’écovolontaires.

https://www.facebook.com/Reserve.Naturelle.StMartin

Venez nombreux découvrir et soutenir les actions de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin.