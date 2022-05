Environnement : Des échouements de sargasses encore prévus cette semaine à Saint-Martin

Selon les images satellitaires du 6 au 8 mai et malgré une couverture nuageuse importante, il est possible de voir que les secteurs est, sud-est et sud des îles du Nord sont relativement chargés en radeaux de sargasses plus ou moins épars.

«De petits échouements sont en cours de façon aléatoire sur les littoraux exposés au flux d’est. D’autres plus ou moins importants vont encore avoir lieu durant les quatre prochains jours», indique Météo France dans son bulletin du 9 mai qui estime « à moyen le risque d’échouement des algues sur le littoral saint-martinois ».

Pour les deux prochains mois, les arrivages sur les côtes antillaises devraient encore être fréquents. «Les algues restent très nombreuses entre l’équateur et 4/5°N. Elles sont transportées vers l’arc antillais via le courant des Guyanes. Au nord du 5°N, des radeaux moins nombreux progressent vers l’Ouest en direction des Antilles. Des gyres en centre Atlantique les ralentissent plus ou moins », explique Météo France.

La Collectivité qui est en charge du ramassage des sargasses sur les plages, précise que «l’entreprise en charge du secteur de l’embarcadère de Cul de Sac débutera la collecte ce mercredi 11 mai pour la préparation du chantier et la collecte des déchets et jeudi pour l’enlèvement des algues ». Le président Louis Mussington s’est rendu sur le site lundi après-midi pour évaluer le chantier.

