Environnement : Début de la saison de ponte des tortues marines à Saint-Martin 

Les plages de Saint-Martin reçoivent leurs premières visiteuses : la saison de ponte des tortues marines entre dans sa phase active!

L’équipe de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin recherche encore des volontaires désireux de réaliser une patrouille par semaine sur l’une des plages de l’ile. N’hésitez pas à la contacter à ce sujet : science@rnsm.org

C’est également l’occasion pour les agents de la Réserve Naturelle d’attirer l’attention de l’ensemble des usagers et gestionnaires de sites littoraux sur les bonnes pratiques garantissant que ces espèces sensibles et protégées continuent à fréquenter nos eaux et plages.

Il est prépondérant pour les mois à venir :

– de veiller à laisser l’accès aux plages et à la végétation de hauts de plage,

– de ne rien stocker sur ces zones de pontes, accueillant déjà ou pouvant le faire sous peu des nids,

– de ne pas modifier la nature et la composition du sol de ces zones,

– de ne pas en altérer la végétation,

– d’y limiter les nuisances sonores et lumineuses et plus particulièrement la nuit, période plus propice à la ponte des tortues marines,

– de ne pas laisser les animaux domestiques divaguer sans surveillance, sur les plages.

Les populations de tortues marines fréquentant nos eaux et leurs habitats essentiels sont protégés. Leur statut de conservation mondial appelle à la plus grande prudence, pour que demain encore nous puissions continuer d’avoir une chance de les observer librement.

