ENVIRONNEMENT : De nombreux volontaires présents pour le nettoyage du site historique de l’ancienne usine de sel FOGA

Des dizaines de personnes, ainsi que plusieurs associations ont participé samedi dernier au nettoyage de l’ancienne usine de sel construite en 1862.

Les ruines de l’ancienne usine de sel sont un site patrimonial protégé et relèvent de la protection du gouvernement de Sint Maarten, à savoir le ministère de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports (ECYS). En raison d’une faune envahissante et de la pollution, le monument historique n’était pas facilement accessible ni visible pour le public. Une action éco-citoyenne visant à nettoyer et mettre en valeur le site a été lancée par le défenseur de l’environnement Paul Ellinger en collaboration avec l’auteur et journaliste Ralph Cantave.

Paul Ellinger, qui est également photographe de la nature et des beaux paysages, a visité le site ces dernières semaines et a été stupéfait de l’état négligé de cette ruine historique. Il a donc publié un message viral sur Facebook, invitant les gens à participer à un nettoyage indispensable de la zone.

Plus de 50 personnes sont venues prêter main forte et huit voyages à la décharge ont été effectués au total. Outre l’herbe et les palétuviers taillés, la plupart des débris étaient constitués de polystyrène, de plastique, de bouteilles en verre et d’articles ménagers.

L’événement de samedi était la première phase du nettoyage du site FOGA. Un site qui est maintenant visible et facilement accessible à la population et aux touristes. Le nettoyage a également été réalisé pour sensibiliser à l’importance de la préservation et de l’entretien de ce patrimoine culturel, ainsi que d’attirer les personnes sur les structures historiques qui contribuent à l’histoire de Sint Maarten.

Les organisateurs remercient le public pour sa participation et ses dons, ainsi que le Belair Beach Hotel, Carrefour, West Indies Landscape Company (WILCO), Fast Professional Transportation, ONE SXM Foundation, le bureau de l’Ombudsman de St. Maarten, le Lions Club, la Bible Baptist Church et le ministre ECYS, qui ont fourni des articles et des rafraîchissements pour faire de ce nettoyage un succès. _AF

