ENTREPRISE : La Banque postale mise sur la «proximité »

Au service des Saint-Martinois sont deux notions qu’Anthony Veron utilise beaucoup. Arrivé sur le territoire en janvier dernier pour occuper la fonction de directeur secteur, Anthony Veron a notamment en charge les services de La Banque postale.

Afin de réduire les longues files d’attente devant l’agence, le directeur souhaite inciter les clients à mieux utiliser les outils numériques. «Nous avons ainsi mis en place un service qui s’appelle My french Bank et qui fonctionne déjà très bien en Guadeloupe et en métropole », explique-t-il. Via ce dispositif, les clients obtiennent une carte bancaire et peuvent effectuer leur retrait d’argent sans passer par le guichet et régler leurs achats chez les commerçants. «Nous avons déjà ouvert 90 comptes», confie Anthony Veron.

L’une des singularités sur le territoire est la détention d’un seul livret A. Or, ce type de comptes complique les opérations bancaires de base. Beaucoup de bénéficiaires d’allocations sociales perçoivent mensuellement leurs aides sur un livret A et doivent ainsi se rendre au guichet pour pouvoir retirer une partie de cet argent. Une liste de 200 personnes isolées détentrices d’un seul livre A a aussi été élaborée.

«Notre objectif est d’expliquer les difficultés d’avoir uniquement un livret A et d’ouvrir un compte bancaire courant aux clients concernés pour qu’ils puissent gérer à distance et seuls leur argent. Nous contactons ces personnes pour les rencontrer. Nous avons une démarche proactive», convient le directeur réseau. Et de préciser qu’aujourd’hui, les organismes sociaux ne versent plus les allocations sur un livret épargne aux nouveaux bénéficiaires. (soualigapost.com)