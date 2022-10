ENTREPRISE : Franc succès pour le lancement du FCE de St Martin et St Barthélemy

La soirée de lancement de la nouvelle association Femmes Cheffes d’Entreprises (FCE) de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a fait salle comble à la CCISM ce mardi 25 octobre.

Créée en 1945 par Yvonne-Edmond Foinant qui fut la première femme élue à la Chambre de commerce de Paris et au comité directeur du Conseil national du patronat français, première femme à entrer au Conseil économique et social et à recevoir la Légion d’honneur au titre de la métallurgie, l’association FCE, devenue le premier réseau d’entrepreunariat féminin en France et dans le monde, se mobilise pour la juste place des femmes dans les gouvernances économiques. La vocation du FCE est d’inciter la prise de responsabilité des femmes dans les mandats patronaux, d’informer et de former ses membres, de promouvoir la solidarité, l’amitié, la bienveillance et les échanges au travers de liens privilégiés. En France, le pourcentage des femmes mandataires est de 45% de la population active et 30% des créateurs et des chefs d’entreprises. Pourtant, elles ne sont que 10 à 15% à être membres des instances socio-économiques. Uniquement 14% des femmes sont élues dans les CCI et 6 sont présidentes sur 125 chambres. Le constat est clair et partagé par toutes les femmes présentes lors de la soirée de lancement inaugurée par Mélanie Dal Gobbo, présidente de la délégation de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui a rappelé l’importance de ne pas confondre féminisme et misandrie. Faire preuve de sororité est compatible avec la croyance que les hommes et les femmes peuvent avoir les mêmes chances et les mêmes droits. De nombreuses intervenantes comme Valérie Damaseau, Angèle Dormoy, Marielle Montrésor Timpesta, Sabrina Villetet Douglas, Bahia Yacine, Tania Portas, Alexandra Viotta, Peggy Oulrich, Florence Gurrieri, Sabrina Rivere, Jen Couturier Vignau , Angela Marcénat, Elodie Gaillard se sont succédées au micro pour partager leur expérience devant l’assemblée attentive et plusieurs femmes connectées en visio-conférence, membres de FCE France dont le slogan puissant est « Seules nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». _Vx

Infos : Facebook : FCE Saint-Martin / Saint-Barth

