ENTREPREUNARIAT / CCISM On The Move : un service itinérant au plus près des entrepreneurs

Demain, mercredi 5 février, marquera le lancement de CCISM On The Move, un dispositif innovant visant à rapprocher la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) des entrepreneurs locaux. Cette première permanence matinale se tiendra à Quartier d’Orléans, au Tiers-Lieu l’Atelier, en collaboration avec l’Adie, dans le cadre du Café des Créateurs.

À travers ce service mobile, la CCISM entend offrir aux entrepreneurs un accompagnement de proximité en matière de formalités, gestion et développement d’activité. Pour Stéphanie Gombs Minville, Responsable Appui aux Entreprises, ce projet traduit une volonté de terrain: « CCISM On The Move est une réponse concrète à notre ambition: rapprocher la CCISM des entrepreneurs pour mieux les accompagner ». Luciana Raspail, Directrice Adjointe de la CCISM, souligne l’engagement de l’institution: « Avec ce dispositif, nous incarnons pleinement notre rôle de moteur économique en mettant à disposition des entrepreneurs un service de proximité, accessible et efficace ». Tous les entrepreneurs et porteurs de projet sont invités à participer à cette première rencontre, demain, de 8h30 à 12h30, une occasion unique d’échanger avec les équipes dédiées et d’accéder à des ressources essentielles pour leur développement. _Vx

Infos : 590 690 48 93 08 – cfe@ccism.com

