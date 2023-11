ENTREPRENEURIAT : Un podium 100% féminin pour la 8ème édition du Concours de l’Innovation

Le Concours de l’Innovation organisé par Initiative Saint Martin Active a connu son épilogue vendredi dernier dans les locaux de la CCISM avec la remise des prix aux trois brillantes lauréates de cette 8ème édition en présence du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, du président de ISMA, Jean-Paul Fischer et des différents partenaires.

Depuis huit ans, ce concours est destiné à encourager l’innovation, à valoriser les porteurs de projets qui promeuvent des produits, services ou procédés innovants pour le territoire de Saint-Martin. Sur les neuf dossiers déposés, quatre ont été retenus. Fait particulier, ce sont uniquement des femmes qui ont séduit cette année le jury composé de Bernard Allamanno (Gérant de société de Conseils aux Entreprises), Julien Bataille (Directeur de la CCISM), Martine Beldor (Collectivité de Saint-Martin), Laura Piquet (Crédit Mutuel) et Nathalie Rubini (Directrice Pôle Emploi SXM).

Les résultats de la 8ème édition du Concours de l’Innovation :

1er prix 5000 euros Crédit Mutuel (remis par le directeur, Michel Louisor) a été décerné à Camille Reache, associée à Anna Moreira Rodriguez pour la création d’une application mobile dédiée à l’achat et à la revente de vêtements et accessoires de seconde main pour les particuliers. Une assistance de point relais pour la livraison à domicile des articles sera également disponible.

2ème prix 3000 euros CCISM (remis par le directeur, Julien Bataille) a été attribué à Alexia Carole pour la création de box ludiques et créatives à destination des enfants de 4 à 12 ans alliant des visites découvertes de Saint-Martin et des activités artistiques à travers deux personnages : Anaö 8 ans et Kéo 5 ans.

3ème prix 1500 euros Dauphin Telecom (remis par la responsable marketing, Lyva Viotty) a été décerné à Ananda Arnell pour la création de « La Testothèque des îles », un support clinique qui vise à mettre en location un matériel de diagnostic, d’enseignement et de recherche à destination des étudiants, des enseignants et professionnels en psychologie, psychomotriciens, ergothérapeutes et orthophonistes. Il faut parfois plusieurs années pour poser un diagnostic, Saint-Martin n’échappant pas à cette règle. « Le manque de ressources est une limite et il faut faciliter l’exercice des paramédicaux pour répondre aux besoins des familles » souligne Ananda Arnell. « L’objectif est d’améliorer l’offre de soins, à moindre coût en ajoutant une expertise dans les bilans et observations. Les tests seront disponibles à Innovation Médical Caraïbes, qui propose de la vente et location de matériel médical ».

La 4ème candidate Lisiane Polifonte s’est vu attribuer de nombreux cadeaux par les sponsors cités ci-dessous. Son projet vise à créer un centre d’activité de loisirs sans hébergement pour les adultes autonomes désireux de rester dynamiques, de retrouver du plaisir et de l’utilité sociale.

Initiative Saint Martin Active remercie les partenaires et donateurs qui ont participé à la 8ème édition du Concours de l’Innovation : Crédit Mutuel, CCISM, Dauphin Telecom, Buzz, Caribbean Donuts, Boudins des Tropiques, Restaurant Le Mood, Love Hôtel, Kreoli Bijoux, Le Comptoir des Fromages, Yögart, Sushi Box. _AF

102 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter