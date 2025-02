Entrepreneuriat, formation, transition : la CCISM en action

En 2024, la CCISM a consolidé son rôle de catalyseur économique, avec des chiffres qui témoignent de son engagement. Elle représente aujourd’hui 9 286 entreprises, réparties entre le commerce (70%), l’artisanat (29%) et l’agriculture (moins de 1%). Certains secteurs, comme la conciergerie et l’immobilier, continuent d’attirer de nouveaux investisseurs, tandis que 147 marchands ambulants détiennent une carte professionnelle active.

L’appui aux entreprises s’est intensifié avec 935 formalités réalisées, dont près de la moitié sont des créations d’entreprises (48,3%). Les modifications de statuts comptent pour 27,4%, tandis que 20% des formalités concernaient la radiation d’entreprises. Face aux défis économiques, la CCISM a multiplié les initiatives : 136 rendez-vous individuels, 90 pour le dernier salon des travailleurs indépendants réunissant 146 participants, et un taux de satisfaction élevé de 4,8/5 pour l’Admin Bossy.

L’innovation et la transition énergétique ont été des axes prioritaires en 2024. Grâce au Fonds Tourisme Durable, 1 089 226 € ont été injectés dans l’économie locale, dont 45% financés par l’ADEME. La filière agricole a également bénéficié d’un soutien avec 37 visites sur le terrain et la mise en place de formations spécialisées.

Sur le volet de l’emploi et de la formation, 685 élèves ont été sensibilisés aux métiers grâce au Comité Local École-Entreprise dans le cadre du SOMExNO, et 38 demandeurs d’emploi ont bénéficié de formations spécifiques grâce au partenariat avec France Travail. En 2024, six évènements, deux rencontres et de nombreuses actions de sensibilisation ont été menés pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.

L’attractivité du territoire est restée un enjeu clé, avec des événements tels que le Marché de Noël et Spotlight, réunissant 33 exposants et 642 visiteurs, ou encore la participation au Salon de l’Agriculture.

Pour 2025, la CCISM ambitionne d’aller encore plus loin : ouverture d’une pépinière d’entreprises, lancement de la marque collective pour valoriser les savoir-faire locaux et structuration des secteurs économiques porteurs.

Un accompagnement renforcé sur la transition énergétique et le numérique viendra compléter ces actions, garantissant un avenir plus structuré et dynamique pour les entreprises saint-martinoises. _Vx

