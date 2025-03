ENQUÊTE PUBLIQUE / Zonage d’assainissement : Donnez votre avis !

La Collectivité de Saint-Martin invite la population à participer à l’enquête publique sur l’actualisation du zonage d’assainissement, ouverte jusqu’au 22 avril prochain. Cette démarche essentielle vise à déterminer les secteurs où l’assainissement collectif ou individuel sera préconisé, en tenant compte des besoins environnementaux, de la gestion des ressources en eau et de l’aménagement du territoire.

En participant à cette consultation, les habitants contribuent directement à la préservation de l’environnement et à la mise en place d’infrastructures adaptées. L’actualisation du zonage permettra d’améliorer la gestion des eaux usées, de prévenir les risques de pollution et de garantir un cadre de vie plus sain. De plus, elle impactera directement les conditions de raccordement des foyers et la conformité des installations.

Le dossier est consultable au Département Transition Ecologique de la Collectivité de Saint-Martin, situé au 6 rue de Fort Louis à Marigot, du lundi au vendredi de 8h à 15h15. Les résidents peuvent également y déposer leurs observations et propositions.

La Collectivité rappelle l’importance de cette mobilisation citoyenne pour bâtir un modèle d’assainissement résilient et durable. Chaque contribution compte pour façonner un avenir harmonieux pour Saint-Martin. C’est une opportunité pour chacun d’exprimer son avis et d’influencer positivement les choix qui façonneront notre territoire.

