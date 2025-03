ÉNERGIE / EDF Pulse Antilles-Guyane : un concours pour dynamiser l’innovation énergétique

EDF annonce le lancement du concours EDF Pulse Antilles-Guyane, une initiative destinée à encourager les innovations locales en faveur de la transition énergétique et de l’amélioration du service aux clients. Ce concours s’adresse aux entreprises, start-ups et porteurs de projets basés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, offrant une opportunité unique de développer des solutions adaptées aux enjeux énergétiques du territoire.

Les participants pourront proposer leurs projets dans quatre catégories : la santé et la sécurité au travail, l’optimisation de la relation client, l’amélioration des performances du réseau électrique et la promotion de l’efficacité énergétique. En mettant l’accent sur ces thématiques, EDF souhaite stimuler la création de solutions innovantes et durables.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 mai 2025. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement exclusif comprenant un coaching personnalisé, une visibilité renforcée dans le secteur énergétique, des learning expeditions et des opportunités de collaboration avec EDF pour concrétiser leurs projets.

Avec ce concours, EDF renforce son engagement pour un avenir énergétique durable en s’appuyant sur les talents et l’ingéniosité des entrepreneurs locaux. À travers cet appel à l’innovation, l’entreprise souhaite coconstruire des solutions adaptées aux défis spécifiques des Antilles et de la Guyane, tout en créant des synergies entre le monde économique et l’écosystème énergétique. _Vx

Infos : https://www.edf.fr/pulse/antilles-guyane

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter