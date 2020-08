“Encore trop tôt” pour savoir comment va se passer la rentrée scolaire

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre. Comment se déroulera-t-elle au vu de l’évolution sanitaire sur l’île ? Nous avons posé la question à la préfète de Saint-Martin mercredi matin lors d’une conférence de presse. «Il est encore trop tôt pour le dire», a-t-elle répondu en précisant qu’elle attend de voir si la courbe du nombre de cas va bientôt stagner ou continuer d’augmenter. Une chose est certaine : «la rentrée ne se passera pas dans des conditions dites normales», a-t-elle affirmé. Néanmoins les autorisés vont s’atteler à ce qu’elle ait lieu «dans les meilleures conditions».

Les services de la préfecture doivent prochainement rencontrer ceux de la Collectivité à ce sujet. Un point doit être fait avec l’Education nationale. La principale interrogation est de savoir si des groupes d’élèves seront à nouveau formés, une décision qui peut être prise localement.

Sur tout le territoire national, la limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire dans les écoles, collèges et lycées de même que la distanciation physique dans les cours de récréation et dans les salles de classe selon le nouveau protocole sanitaire publié il y a une douzaine de jours par le ministère de l’Education nationale. Toutefois, si la situation se dégrade, des restrictions d’accueil ou des fermetures peuvent être justifiées. Dans ce cas «un plan de continuité pédagogique a été diffusé », précise le ministère de l’Education.

Ce qui est sûr à ce jour est l’obligation de porter le masque pour les collégiens et lycéens dans les espaces clos comme à l’extérieur ainsi que pour les personnels, quels que soit les établissements où ils travaillent. «Il n’est pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu’ils font cours et sont à une distance d’au moins un mètre des élèves. Il n’est pas non plus obligatoire pendant les cours à la maternelle», précise le ministère.

Concernant les élèves des écoles maternelles, le port du masque «est à proscrire ». Pour les élèves des écoles élémentaires, il n’est pas recommandé.

Quant aux autres gestes barrières, ils doivent être appliqués en permanence. Le lavage des mains à l’eau et au savon doit être réalisé à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, avant et après les récréations. (soualigapost.com)