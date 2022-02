EMPLOI / Police, fiscalité, RH, etc. : la COM recrute

La Collectivité de Saint-Martin a publié plusieurs annonces d’emploi afin principalement de remplacer des personnels partis.

Elle recherche ainsi un directeur ou une directrice de la fiscalité ainsi que son adjoint(e), les postes sont à pourvoir au 1er avril. A noter que le poste d’adjoint est une création d’emploi. La COM recherche aussi un directeur ou une directrice Enfance et Familles pour le 1er avril.

Au sein de la police territoriale, trois postes sont vacants : 2 de gardiens brigadiers/brigadier et celui de directeur. Si les deux postes de brigadier sont à pourvoir à partir du 1er avril, celui de directeur l’est le plus tôt possible.

La COM a créé trois emplois d’assistant de gestion des ressources humaines, les postes sont à pourvoir le plus tôt possible également.

Enfin, le centre de secours de Saint-Martin recherche un adjoint à son chef ; le poste est vacant et à pourvoir à partir du 1er mars.

