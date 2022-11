EMPLOI – NAUTISME : Première édition réussie pour le Forum des Métiers de la Mer

Le jeudi 10 novembre, le Forum des Métiers de la Mer organisé par l’association Métimer s’est installé sur le parking de Galisbay pour mettre à l’honneur le secteur du nautisme.

Cela faisait deux ans que l’idée germait au sein de l’équipe organisatrice afin de proposer à la population saint-martinoise un lieu de rencontres avec les professionnels du secteur nautique pour qu’ils en apprennent davantage sur les formations, emplois, créations d’entreprise et carrières possibles dans le domaine.

L’occasion était aussi que ces professionnels échangent ensemble sur le même thème. En partenariat avec la Collectivité, la Fédération des industries nautiques et Opco2i, Métimer a rassemblé plusieurs institutions concernées : la Direction de la Mer pour en savoir plus sur la réglementation de la pêche et des navires, les Directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) pour les formations, la DRAJES pour les Établissements d’Activités Physiques et Sportives (EAPS), Pôle Emploi, Mission Locale, CCISM, Initiative Saint-Martin Active, ADIE pour les micro-crédits, le centre de formations de personnel naviguant venu de Martinique EFPMA qui aidera à développer le catalogue de formations spécifiques aux métiers de la mer à Saint-Martin, Format, la Marine Nationale représentée par Thomas Fournier, référent pour les Îles du Nord, et qui compte 60 métiers de la mer détaillés lors du forum, la Réserve Naturelle, fidèle partenaire de Métimer, ISGCN nouveau centre de formations qui propose un BTS technico-commercial option nautisme et un Bac Pro environnement, la Douane, l’Établissement Portuaire qui a présenté son projet d’extension du port de commerce et des métiers qui en découleront, le lycée professionnel avec la section Maintenance Nautique, dont d’autres élèves ont assuré l’accueil du Forum des Métiers de la Mer. L’après-midi a été riche avec la visite de 80 jeunes venus du collège du Mont des Accords et du lycée professionnel Daniella Jeffry. Les élèves ont suivi avec intérêt les conférences données par les professionnels du secteur nautique. La restauration, initialement prévue par le lycée professionnel, a quant à elle été prise en charge par le nouveau food truck « Le Claquettes Chaussettes », participant à la bonne ambiance de cette belle journée dédiée aux métiers de la mer qui a rassemblé une centaine de visiteurs. _Vx

479 vues totales, 479 vues aujourd'hui