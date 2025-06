EMPLOI : Les Compagnons Bâtisseurs recrutent !

Dans le cadre de missions de service civique, l’association des Compagnons Bâtisseurs de Saint-Martin lance un appel à candidatures.

Pour tous ceux qui ont entre 16 et 25 ans, jusque 30 ans en situation de handicap, mais aussi ceux qui maîtrisent les réseaux sociaux et s’intéressent aux métiers du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), il est possible de s’engager auprès des Compagnons Bâtisseurs dans le cadre de 3 missions classiques et 2 missions seniors.

En tout, 5 places sont à prendre ! D’une durée de 6 à 9 mois, les postes nécessitent 35h de disponibilité par semaine.

Pour améliorer l’habitat et dynamiser la vie locale, il sera possible d’intervenir sur des chantiers de construction, participer au développement d’animations collectives et réaliser des tâches de web reporter et d’infographiste (photos, vidéos, création de flyers).

L’association propose également des stages en entreprise avec la possibilité d’une mobilité vers les autres territoires d’implantation de l’association en Outre-mer et en métropole.

Le trajet et l’hébergement sont pris en charge pour des missions de 1 semaine à deux mois. De plus, les recrues auront l’occasion de se former aux premiers secours et de suivre une formation civique et citoyenne aux frais des Compagnons Bâtisseurs.

Les candidats sans diplôme sont les bienvenus et, pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://www.sc-solidariteseniors.fr/. _LM