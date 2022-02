Emploi : LADOM et la COM conjuguent leurs efforts en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes Saint-Martinois

Florus Nestar, directeur général de LADOM (l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité) et Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint-Martin, ont signé mercredi dernier une convention de partenariat pour l’année 2022.

Cette coopération, renouvelable, vise à accompagner la montée en qualification, la professionnalisation et l’entrée dans l’emploi des publics de Saint-Martin par le biais de la formation en mobilité.

La convention précise, entre autres, le périmètre et les modalités d’intervention de chaque partie prenante, les différents dispositifs de qualification éligibles, les objectifs partagés, le public concerné et le budget alloué.

L’objectif est de proposer une offre de formations complémentaire à celle de la COM, allant des formations qualifiantes aux formations en alternance avec des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Les formations sont rémunérées, une allocation complémentaire d’hébergement et/ou de mobilité sont également prévues dans le respect des dispositions du code du travail. Cette offre est ouverte aux demandeurs d’emploi de plus de 18 ans, inscrit au Pôle Emploi de Saint-Martin depuis au moins 6 mois, sur conditions de ressources. Pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022, la Collectivité accorde une subvention de 700 000€.

Les formations en mobilité, dont l’alternance fait partie intégrante, porteront sur les niveaux de qualification 3 à 8 et seront complémentaires à l’offre de la Collectivité. Elles devront, autant que faire se peut, répondre à des besoins du territoire, ceci afin de favoriser le retour des Saint-Martinois en emploi sur leur territoire, une fois leur formation achevée.

Afin d’assurer un suivi de proximité et faciliter la prise en charge du public, LADOM a mis en place une équipe dédiée, composée de Fanélie Mesle, responsable de l’antenne de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de conseillers en insertion professionnelle. L’équipe nouvellement créée élira domicile prochainement dans les nouveaux locaux de la Mission locale de Saint-Martin. Une synergie et une complémentarité pourront ainsi s’opérer entre les différents services publics en charge de l’emploi et de la formation des jeunes.

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui