EMPLOI : La Marine Nationale recrute à Saint-Martin

Ce lundi 6 février, une journée de recrutement a été organisée à la CCISM par la Marine Nationale afin de présenter aux jeunes saint-martinois les formations proposées lors de quatre sessions d’information.

Chaque année, la Marine nationale, anciennement Marine royale et créée en 1626, recrute et forme plus de 4000 femmes et hommes, de 16 à 30 ans, de BAC à BAC+5, dans 80 métiers diversifiés. Le maître principal Thomas Fournier, conseiller en recrutement de la Marine Nationale, dont le bureau est basé en Martinique, se rend sur le territoire de Saint-Martin trois fois par an pour des campagnes de recrutement. Concernant les sessions d’information et de présentation de lundi dernier, au cours de deux séances en matinée et de deux dans l’après-midi, 160 jeunes ont été conviés par Pôle Emploi afin de découvrir les métiers de la Marine Nationale qui a réussi à développer son catalogue de formations pour le rendre attractif et éclectique.

Les jeunes saint-martinois, âgés de 16 à 25 ans, ont ainsi eu la possibilité de se projeter dans des métiers tels que commando marine, analyste acoustique, atomicien (nucléaire), fusilier marin, plongeur démineur, pilote d’avion ou d’hélicoptère mais aussi informaticien, médecin, cuisinier, comptable ou encore moniteur de sport ou musicien. Forte de ses 330 formations, la Marine Nationale recrute tout jeune âgé de 16 à 30 ans afin d’intégrer l’école des mousses pour les troisièmes et les secondes ou celle des matelots pour les détenteurs d’un BEP/CAP/BAC-PRO. Le rang d’officier marinier s’adresse aux jeunes ayant le BAC et un BAC+2 et enfin, celui d’officier est réservé pour les BAC+3 à BAC+5. Le recrutement s’effectue en quatre étapes : une rencontre pour définir le métier de prédilection du jeune, un dossier à compléter, des tests à effectuer gratuitement et sans engagement à Saint-Martin (visite médicale, entretien individuel, tests psychotechniques et sportifs) et l’envoi du dossier à Paris qui validera, ou non, l’intégration du jeune au sein de la Marine Nationale. Sur 150 demandes venant de Saint-Martin, une trentaine est sélectionnée chaque année. La formation, rémunérée, se déroule alors à Cherbourg, Toulon ou Brest, pendant quatre mois. La Marine Nationale prend en charge les frais de déplacement et l’hébergement. Lors de cette journée de recrutement, trois conseillères de l’agence Pôle Emploi ont assisté le maitre principal Thomas Fournier afin d’accompagner plus en détails les jeunes ayant montré un intérêt particulier pour une carrière au sein de la Marine Nationale. Pour celles et ceux qui auraient manqué cette session de recrutement à la CCISM et qui privilégient un contact direct, la Mission Locale reste à votre disposition pour tout renseignement ayant attrait aux formations de la Marine Nationale. _Vx

Infos : 06 90 33 17 60

Facebook : La Marine Recrute

www.etremarin.fr

