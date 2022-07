EMPLOI : La COM recourt à des jeunes en insertion pour certains travaux

Mardi matin, les jeunes embauchés par l’entreprise d’insertion « Tout est vert », nettoyaient aux alentours du bâtiment qui abritait avant Irma l’office de tourisme à Marigot. Puis ils interviendront dans d’autres espaces publics ainsi que le long des routes jusqu’au rond-point de Cul-de-Sac. Leur mission est le nettoyage des espaces verts. Elle s’inscrit dans le cadre d’un contrat passé avec la Collectivité.

Il y a plusieurs mois, la COM a lancé une procédure de marchés publics pour le nettoyage et l’entretien des espaces verts, du cimetière, des plages et du marché à Marigot. Seules les entreprises d’insertion pouvaient y répondre.

Pour le lot espaces verts, la société dirigée par Wilnick Desormaux a obtenu le marché. Pendant quatre ans, du lundi au vendredi, ses jeunes recrues issues de tous les quartiers de l’île vont être sur le terrain. Aujourd’hui ils sont huit et Wilnick Desormaux pense en recruter une douzaine d’autres dans les semaines à venir. Le montant maximum de cette prestation débutée la semaine dernière, ne peut dépasser les 400 000 euros par an ; l’entreprise paiera au fur et à mesure des services réalisés et facturés.

Les autres lots du marché public concernent l’entretien des plages les lundis et vendredis, l’entretien des cimetières trois fois par semaine et celui du marché de Marigot tous les jours. Tout cela pendant une période de quatre ans. Le montant maximum de chaque lot ne peut dépasser les 50 000 euros par an.

Le recours à l’insertion est «un choix politique». Il avait été celui de l’ancienne mandature et il est confirmé et conforté par la nouvelle équipe en place. «Ce sont des jeunes à qui l’on donne l’opportunité de travailler, d’avoir un emploi, de s’insérer professionnellement et d’assurer pleinement leur rôle de citoyen, voire de père en subvenant aux dépenses de leur foyer», commente le vice-président Alain Richardson en charge du pôle économique, qui est allé mardi matin saluer et encourager les jeunes. (soualigapost.com)

