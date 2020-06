Emploi : La Collectivité recrute 10 jeunes en service civique

La Collectivité de Saint-Martin lance le recrutement de 10 jeunes en contrat de service civique dont les missions consistent à accompagner les administrés dans leurs démarches administratives, au sein des MSAP.

Poste : Médiateur numérique

Lieux : MSAP de Quartier d’Orléans (5 postes)

MSAP de Sandy-Ground (5 Postes)

Durée : 8 mois (du 1er Septembre 2020 au 30 avril 2021)

Horaires : lundi – jeudi (8h15 – 13h15) et le vendredi (8h15 – 12h15) : 24 heures hebdomadaires

Pour vous inscrire, vous devez être âgés de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Indemnisation : 580,62 €/mois – 688,30 €/mois (si le jeune fait partie d’un foyer bénéficiant du RSA ou si le jeune perçoit le RSA)¹

Mission : l’accompagnement du public à la réalisation des tâches/démarches administratives numériques.

Rôle de la MSAP : Les Maisons de services au public ont pour finalité d’offrir aux usagers un lieu d’accueil et d’accompagnement, leur permettant d’obtenir des renseignements administratifs divers et effectuer des démarches multiples auprès de la CAF, CGSS et Pôle emploi. Il permet au public de bénéficier d’un point d’accueil de proximité, relais des administrations et services publics intervenant tant dans le domaine social que de l’emploi.

Pièces à fournir :

Pièce d’identité

Attestation sécurité sociale ou copie de la carte vitale

RIB (Compte courant uniquement)

Casier judiciaire https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420

CV

Copie du livret de famille si le jeune est mineur

Modalités de dépôt de candidatures :

Les candidatures devront être envoyées par mail aux 3 adresses suivantes avant le 31 juillet, délai de rigueur :

daniel.gibbes@com-saint-martin.fr

myra.trival-faulech@com-saint-martin.fr

salammbo.guibert-soutade@com-saint-martin.fr

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter les MSAP de Saint-Martin au 06 90 66 33 66 ou au 06 90 66 88 66.

¹. Le RSA du jeune sera suspendu pendant la durée de sa mission