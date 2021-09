Emploi : La CCISM et la Collectivité lancent une enquête

Dans le cadre de d’une politique globale de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, une enquête sous forme de questionnaire est proposée. La Collectivité de Saint-Martin et la CCISM s’associent dans la mise en œuvre d’une démarche pour favoriser le rapprochement entre les compétences des Saint-Martinois et les besoins, actuels et à venir des employeurs du territoire.

« Aussi, pour que cette démarche soit efficace, nous relayons une enquête visant à identifier plus précisément vos problématiques en matière de ressources humaines et à identifier vos besoins, actuels et futurs, de recrutement », explique la CCISM.

De manière pratique, la date limite de retour de l’enquête est fixée au 17 septembre 2021. « Pensez à cliquer sur « Terminé » en fin d’enquête quand vous aurez répondu à toutes les questions, pour valider l’envoi », indique la CCISM.

Une forte participation à cette enquête permettra de proposer des actions au plus près des besoins des employeurs de Saint-Martin et permettra ainsi à davantage de Saint-Martinois à trouver un emploi.

Cette enquête est accessible par le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/GPECTCOMFR

Pour toute question :

– Technique concernant le remplissage de l’enquête : Yann Marchat, Consultant au cabinet Terre d’avance qui accompagne la COM : y.marchat@terredavance.com / + 33 1 55 35 38 40

– Concernant la démarche : Junisa Gumbs : Chargée de mission GPECT et Cadre avenir à la COM : junisa.gumbs@com-saint-martin.fr / + 590 690 28 03 17 (possibilité de se faire assister lors du remplissage du questionnaire).