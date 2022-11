EMPLOI – FORMATION : FORE IDN recherche des candidats

Le centre de formations est en quête de candidat.e.s pour plusieurs formations à venir qui s’adressent aux jeunes saint-martinois. Pour rappel, aucun frais d’inscription à payer, il vous suffit juste de vous présenter aux bureaux situés à Hope Estate avec toute la motivation qui vous caractérise.

FORE Îles Du Nord (FORE IDN) œuvre au quotidien pour l’avenir de la jeunesse saint-martinoise en proposant des formations via un accompagnement individuel et adapté, et ce depuis plus de 25 ans. La structure est proactive dans de nombreux domaines afin d’être préparée au mieux à répondre aux besoins de la population en recherche de formation et d’emploi, que ce soit en faisant évoluer son catalogue ou en renforçant les partenariats avec les entreprises qui accueillent les jeunes formés en alternance. Les prochains mois risquent d’être bien chargés pour les futurs diplômé.e.s, FORE IDN est à la recherche de candidats pour des formations courtes mais complètes et dont certaines peuvent déboucher sur un contrat à durée indéterminée, ce qui n’est pas négligeable.

De gauche à droite en arrière-plan : Leandra Richardson, Marie Estelline Nairazo, Cora Hilaire, toutes les 3 apprenties chez FORE IDN dans la formation ASSISTANTE COMMERCIALE, Tatiana THOMAS assistante de formation chez FORE IDN, Capucine BOUVIER, responsable de formation OFII, Laurent BAILLARGE, formateur FORE IDN, Vlassia SLAZANSKY responsable pédagogique FORE IDN

1er plan de gauche à droite : JOSEPH Dilénord, Directeur FORE IDN, Caroline RODRIGUES, Conseil en formation apprentissage et entreprises, Alain MIQUEL, formateur référent FORE IDN

Dans le rayon des formations de deux mois, les candidatures sont ouvertes pour les options suivantes :

Créer son hébergement touristique dont la formation débutera le 13 décembre 2022 et s’achèvera le 13 février 2023

Pack Sécurité (habilitations électriques) dont la formation débutera le 16 décembre 2022 et qui prendra fin le 14 février 2023

Accueil touristique dont la formation débutera le 19 décembre 2022 pour se terminer le 8 mars 2023

Du côté des Titres Professionnels qui durent entre 6 mois et 1 an et débuteront ce mois de novembre, il y a 12 places disponibles pour chaque formation suivante :

Ouvrier de Production Horticole

Agent Valorisation des Déchets

Coffreur-Blancheur, avec un CDI en fin de formation

Ferrailleur, avec un CDI en fin de formation

Charpentier Bois, avec un CDI en fin de formation

Et pour celles et ceux qui seraient plus enclin.e.s à tenter l’expérience du Titre Professionnel en Alternance dont l’ouverture se fera en novembre-décembre pour une durée d’une année, FORE IDN propose des formations en :

Serveur Restauration

Magasinier

Agent de Maintenance Bâtiment

Le centre de formations tient à remercier plusieurs de ses partenaires qui participent à sa réussite et à l’épanouissement professionnel de nombreux jeunes de Saint-Martin : DEETS, FSE, Pole Emploi, AKTO, Collectivité de Saint-Martin, Mission Locale. Toute l’équipe de FORE IDN se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 16h pour vous accueillir, vous conseiller sans aucun frais à payer et vous aider à assurer votre avenir professionnel. Faites-leur confiance, vous avez tout à y gagner. _Vx

Infos : 0590 87 41 20

18 rue Canne à Sucre à Hope Estate

www.fore.fr

