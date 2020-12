EMPLOI : Fore IDN ouvre un CFA

Le territoire de Saint-Martin est désormais doté de deux CFA ou centres de formation d’apprentissage. Le premier est hébergé par le lycée des îles du Nord et le second vient d’ouvrir à Hope Estate. Il a été créé par le centre de formation Fore Iles du Nord (IDN).

Un CFA est un organisme certifié qui dispense un enseignement théorique au sein d’un centre et un enseignement pratique en entreprise ; l’objectif est de former des jeunes âgés entre 16 et 30 ans à un métier et que cette formation corresponde aux besoins réels des entreprises. Pour ce faire, Fore IDN a défini, avec le concours de Pôle Emploi, cinq programmes selon les besoins exprimés par les chefs d’entreprises à Saint-Martin. Vont ainsi être formés des jeunes saint-martinois aux métiers d’assistant commercial, conseiller commercial, serveur en restauration, agent de propreté et d’hygiène, agent d’entretien du bâtiment. «Si une entreprise a un autre besoin, nous mettrons en place la formation souhaitée», précise Manon Bisson, responsable de formation.

Fore IDN a décidé d’ouvrir un CFA pour élargir ses offres de formation et ses services aux entreprises mais aussi aux personnes à la recherche d’un emploi. Le contrat d’apprentissage permet aux jeunes d’alterner théorie et pratique tout en bénéficiant des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise. Il est rémunéré chaque mois et obtient un diplôme (du CAP au master) ou un titre à finalité professionnelle tout en jouissant d’une expérience professionnelle dans son domaine. Pour une entreprise, embaucher un apprenti est également intéressant car le jeune est formé en son sein et elle bénéficie entre 5 000 (apprentis mineurs) et 8 000 euros (apprentis majeurs) d’aides de la part de l’Etat selon les dernières mesures mises en place par le gouvernement.

En fonction des besoins à l’issue de ces sessions, Fore IDN les renouvellera ou proposera des formations à d’autres métiers. (soualigapost.com)