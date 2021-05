EMPLOI : Dix jeunes saint-martinois fiers d’avoir participé à une mission de service civique

Honorés, émus. Tels étaient les sentiments qui ont animé dix jeunes Saint-Martinois vendredi après-midi lors de la cérémonie de remise de leur attestation de fin de mission de service civique qui s’est tenue en l’hôtel de la COM en présence de la vice-présidente Sofia Carti et du secrétaire général de la préfecture Mickaël Doré.

Les jeunes ont travaillé au sein des maisons de services au public (MSAP) à Quartier d’Orléans et Sandy Ground. Embauchés par la COM (qui bénéficie d’un soutien financier de l’Etat), ils ont accompagné les citoyens dans leurs démarches administratives via les outils numériques.

A tour de rôle, les jeunes ont été invités à confier leur ressenti sur leur mission. Et tous ont affirmé qu’elle leur «avait beaucoup apporté». Pour certains, ce travail leur a permis d’évaluer leurs compétences acquises lors de leurs études (BTS, etc.) et se confronter avec le public. «C’était de vrais challenges tous les jours ! » a avoué une jeune. «Ce n’était pas facile… Parfois les gens avaient des comportements difficiles que nous devions gérer. Cela nous a appris à savoir être patients et à savoir ignorer», a complété l’une de ses camarades.

Ces dix jeunes qui ont participé à cette quatrième vague de service civique, ont tous un projet : soit ils poursuivent leurs études, soit ils veulent intégrer le monde professionnel. (soualigapost.com)