ELECTIONS TERRITORIALES : Victoire haut la main de Louis Mussington !

Louis Mussington leader de la liste Rassemblement saint-martinois a remporté les élections territoriales dimanche soir en récoltant 49 % des suffrages exprimés.

Après que Daniel Gibbs ait proclamé les résultats, Louis Mussington est arrivé sur scène entouré de son équipe. Il s’est adressé aux dizaines de Saint-Martinoises et Saint-Martinois devant l’hôtel de la Collectivité en anglais, français et en créole. «C’est la victoire de notre belle île de Saint-Martin. Vous ne serez pas déçus car nous allons nous mettre au travail dès lundi», a-t-il déclaré. «Il y aura du pain sur la planche mais je ferai confiance aux 23 membres du conseil territorial », a-t-il ajouté. Dans les trois langues, il a remercié les personnes qui avaient voté pour lui et appelé à l’unité.

Louis Mussington deviendra président de la COM dimanche prochain lors d’une cérémonie officielle. Le premier secrétaire de la fédération des socialistes de Guadeloupe a félicité la victoire de Louis Mussington. «C’est un authentique homme de gauche avec lequel les socialistes de Guadeloupe ont longtemps cheminé qui accède aux responsabilités de la Collectivité », a-t-il confié dans un communiqué.

*La liste menée par Louis Mussington est arrivée en tête du second tour des élections territoriales avec 49,06% des suffrages exprimés, soit 4 742 voix.

La Team Gibbs a obtenu 33,37% des suffrages exprimés, soit 3 226 votes.

Enfin, Generation Hope termine en troisième position avec 17,57 % des suffrages exprimés, soit 1 698 votants. _soualigapost.com

