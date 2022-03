Elections territoriales : Suite des réponses des candidats aux questions des socioprofessionnels

Revenons sur la Rencontre des Entrepreneurs organisée par La Fédération Medef Fipcom St Martin et modérée par Sandrine Jabouley Delahaye et Fancesca Hunt mercredi dernier à la Maison Gumbs. Les réponses condensées des candidats à l’élection territoriale concernent ici la sécurité, la relance économique et l’aménagement du territoire. Le temps de réponse était de cinq minutes par candidat ou colistier.

Quelle politique de sécurité pourrait être mise en place afin d’une part de protéger les administrés et d’autre part favoriser la relance économique du territoire : attractivité des investisseurs, des touristes, etc… ?

• Jules Charvilles – Roméo Piper (Generation Hope)

« Nous remettrons en place la vidéo-protection et le déploiement des forces de police territoriale afin d’optimiser la sécurité des citoyens, particulièrement aux abords des écoles et du centre-ville avec une présence dissuasive. Nous étudions également la construction d’une piste super-moto afin de dédier un espace sécurisé loin des espaces résidentiels à la pratique de ce sport prisé par nombre de nos jeunes. Nous travaillerons en partenariat avec les associations et les autres autorités compétentes pour faire d’un refuge animal une réalité. »

• Jacques Hamlet – Rosette Gumbs Lake (Saint-Martin avec vous)

« L’insécurité est devenue un problème majeur de Saint Martin. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les causes sont désormais connues et méritent d’être plus sérieusement prises en cause. C’est la jeunesse la principale concernée. Pour lutter contre l’insécurité, il faut jouer sur deux volets : la prévention, il s’agit d’agir sur les causes en favorisant l’insertion des jeunes en développant l’éducation citoyenne, et il faut redynamiser le conseil local de sécurité de prévention de la délinquance de Saint Martin pour qu’il joue pleinement son rôle ici. »

• Valérie Damaseau – Jean-Raymond Benjamin (Alternative 2022)

« Pour les administrés, nous devons avouer qu’il fait bon vivre à Saint Martin. En termes de faiblesse, même si nous n’enregistrons pas de crimes graves, nous avons souvent des délits mineurs, par période, vols de voitures ou de sacs à main. En termes d’opportunité, il est important de réinstaller la vidéo-surveillance et un éclairage efficace avec un renforcement dans les zones touristiques. Avec une mise en place des guides, ce que j’appelle les ‘security patrol’, avec des services civiques pendant la haute saison, identifiables avec un uniforme spécifique «Ask me about SXM». »

• Daniel Gibbs – Marie-Dominique Ramphort (Team Gibbs 2022)

« C’est une compétence qui relève de la gendarmerie nationale mais en tant que président de la collectivité, j’ai toujours œuvré pour un partenariat renforcé avec la justice et la gendarmerie dans ce cadre. La vidéosurveillance est évidemment importante, je rappelle que nous avons eu 120 marchés qui ont été annulés et qu’il a fallu reprendre. La vidéosurveillance en était un et sera réalité bientôt. Idem pour l’éclairage qui fait partie des travaux qui ont été embarqués depuis 2017 avec la politique d’enfouissement du réseau et cela sera terminé en fin d’année. »

• Yawo Nyuadzi – Sabrina Rivere (Avenir Saint-Martin)

« La sécurité participe à l’harmonie entre nous et le vivre ensemble. En la matière, nos objectifs sont clairs, il faut prévenir la délinquance, notamment lutter contre le décrochage scolaire, renforcer le repérage des violences intrafamiliales. Oui, il faut installer plus de caméras et de poteaux d’éclairage. Il faut travailler ensemble autour d’une logique de sécurisation et de prévention complémentaire. Une médiation dans les rues, près des écoles, des établissements bancaires et des commerces. Avec une tolérance zéro et la prise en charge systématique par des mesures d’éducation et de réparation. »

• Louis Mussington – Alain Richardson (Rassemblement Saint-Martinois)

« La question de la relance économique et de l’insécurité passe par une gestion de la question du logement. Il faut savoir que beaucoup de familles sont dans la misère et la désespérance sociale. Le logement est une compétence de la collectivité, nous nous rapprocherons des différentes agences qui existent dans les différents ministères pour créer un plan local de l’habitat (PLH), et en partenariat avec l’état, nous pourrons intervenir dans la rénovation d’habitats insalubres et toitures endommagées. Pour la sécurité, il faut renforcer la coopération entre la police territoriale et la gendarmerie. »

Quelle est votre vision en matière d’aménagement du territoire/salubrité et notamment votre stratégie s’agissant des constructions délabrées, le nettoyage de l’île, l’éclairage des zones dans tous les quartiers, etc… ?

• Valérie Damaseau – Jean-Raymond Benjamin

« En matière d’urbain, digitalisation du réseau de transport public, mise en place d’une billetterie en ligne et une meilleure offre de transport à savoir qu’aujourd’hui il n’y a pas de transport qui rentre directement sur Colombier, Orient Bay, Terres Basses, voire Oyster Pond. La mise en place d’une navette maritime avec développement de mini-zones d’activités aux embarcadères. Lancement d’appels à projets pour l’économie circulaire pour une meilleure gestion des déchets. Mise en place de deux déchèteries supplémentaires. »

• Daniel Gibbs – Marie-Dominique Ramphort

« Nous souhaitons élaborer une politique du logement authentiquement saint martinoise. La mise en place d’ici 2023 du PLH (programme local de l’habitat) devrait y pourvoir. Concernant les déchets, je rappelle que nous avons voté le 1er juillet dernier à l’unanimité le plan territorial de prévention et de gestion des déchets, nous allons finaliser ce plan dans les prochains mois. Pour l’éclairage, nous devons aller plus loin, en 2022 et 2023, plus de 5.100.000 euros sont programmés pour que l’éclairage des zones dans tous les quartiers soit finalisé. »

• Yawo Nyuadzi – Sabrina Rivere

« Nous avons besoin de valoriser le cœur économique par rapport à l’activité touristique. Il ne peut pas y avoir de prospérité économique si nous avons des zones d’insalubrité. Il faut faire une pédagogie de terrain, discuter avec les gens pour trouver les solutions. Il faut une vraie volonté politique concernant certains quartiers, c’est long mais il faut prendre le temps pour le faire. Quartier par quartier. Il faut proposer des alternatives. »

• Louis Mussington – Alain Richardson

« L’aménagement du territoire est lié à l’aménagement numérique. La question de la fibre optique sera quasi derrière nous, nous sommes donc en mesure de créer «Smart SXM», une île connectée pour qu’il n’existe plus de fracture numérique. En matière d’infrastructures routières, la déviation La Savane / Friar’s Bay / La Savane / rond-point d’Agrément qui avait été initiée lors de la mandature précédente et sera remise sur l’agenda. La taxe d’enlèvement des déchets sera réformée notamment par la création d’une Green Taxe multifacettes. »

• Jules Charvilles – Roméo Piper

« Il nous faut traiter la salubrité et la propreté de façon durable. Nous négocierons avec la partie hollandaise un plan territorial optimal de traitement des déchets industriels et sanitaires. Nous favoriserons l’installation d’une incinérateur pour les cadavres d’animaux, loin des habitations. Éclairage public durable, en partenariat avec l’état et EDF pour diminuer l’empreinte carbone et le poids de l’énergie dans le budget de la collectivité. Dispositifs d’énergie renouvelable. Rénovation et aménagement de l’embarcadère de Pinel. »

• Jacques Hamlet – Rosette Gumbs Lake

« Nous avons opté pour le développement durable, donc pour la protection des sites naturels et la valorisation de la nature. Cela nécessite une organisation plus rationnelle des services, une éducation citoyenne. Pour faciliter ces tâches, nous proposons que soit étudié la possibilité de plusieurs communes, des strates communales. L’échelon communal étant le plus adapté à la gestion des déchets. Nous lancerons une étude par des experts de l’utilisation de Saint Martin. Nous demanderons à la population de se prononcer par référendum sur cette nouvelle organisation. »

Les réponses des candidats aux 3 dernières questions avec un temps de réponse de deux minutes chacune seront résumées et publiées dans notre édition de mardi.

