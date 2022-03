ELECTIONS TERRITORIALES / Pourquoi Valérie Damaseau a formé sa propre liste ?

Même si le parquet avait demandé sa relaxe, Valérie Damaseau a préféré attendre la décision du tribunal pour annoncer qu’elle se lançait dans la course électorale. Au lendemain du jugement qui l’a définitivement mise hors de cause, elle est allée en préfecture déposer sa liste Alternative et a organisé un premier meeting à Quartier d’Orléans, «son quartier natal».

Première vice présidente de la COM, Valérie Damaseau a souhaité quitter la Team Gibbs. «Pourquoi je ne l’ai pas fait plus tôt ? Car j’avais un contrat de cinq ans avec la population et je voulais le remplir jusqu’au bout», confie-t-elle. Ensuite, elle évoque des «difficultés avec le leader» pour justifier son choix. Elle lui reproche un manque de communication, d’échanges (politiques) avec le groupe que les membres de la liste avaient formé en 2017. Un constat également partagé par Alex Pierre et Jean-Raymond Benjamin qui ont aussi quitté l’Union pour la démocratie pour rejoindre Alternative. «Je suis une athlète et je joue en équipe», insiste Valérie Damaseau qui pratique depuis des années le volleyball.

Cependant, la première vice présidente assure ne pas vouloir faire campagne contre le président mais «pour le territoire». Ces dernières semaines, les autres candidats l’ont approchée mais elle leur a dit non. «Ils sont venus vers moi pour faire campagne contre quelqu’un or je veux faire campagne pour le territoire», déclare-t-elle. «Yawo Nyuiadzi m’a aussi proposé de venir avec lui mais il a des projets et s’est entouré de personnes qui ne me correspondent pas», ajoute-t-elle. Et de laisser comprendre qu’elle ne fera pas alliance en cas de second tour. «La politique n’est pas un jeu», lâche-t-elle en faisant remarquer que les candidats qui avaient fait alliance au second tour en 2017 «n’ont pas été capables, une fois élus, de former un groupe» au sein du conseil territorial pour disposer des outils (bureau, etc.) qui auraient pu être mis à leur disposition.

«Il n’y a pas de calcul politique, il y a au contraire une vraie volonté de présenter des idées nouvelles», a-t-elle déclaré à Quartier d’Orléans.

«Je ne suis pas là pour parler de choses négatives, nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes contre, nous venons pour défendre nos principes, nos projets pour innover, préserver et transmettre», assure Valérie Damaseau.

«Nous avons besoin d’un projet de société à long terme et non d’un programme de mandature, les crises liées à Irma et à la covid l’ont montré. Nous voulons mettre en place des projets par quartier. Nous devons valoriser ce qui existe déjà avant de vouloir construire quelque chose de nouveau», convient-elle.

La liste Alternative présentera son programme la semaine prochaine.

Les membres de la liste :

Valérie Damaseau, Alex Pierre, Audrey Gil, Jean-Raymond Benjamin, Bernadette Venthou-Dumaine, Ken Seymour, Peggy Oulerich, Thierry Berte, Josiane Davoren, Michaël Moutou, Bahia Yacine, Claude Jeffers, Héléna Clarisse/Desir, Ashille Brooks, Murielle Fournier, David Pivetta, Rosanna Castillo, Alvarado Burnett, Perrette Dorce, Joseph Carti, Micheline Saint-Germain/Voltaire, Shermon Maccow, Malika Hughes, Mittler Louissant, Joane Felissaint, Kareem Brooks.

