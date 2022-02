Elections territoriales : les quartiers où l’on vote le moins (suite)

A Spring Quartier d’Orléans, Oyster Pond et une partie de Quartier d’Orléans (est RN7 à Belle Plaine), le taux de participation est de 44 % (soit 851 votants sur 1 916 inscrits). Les suffrages exprimés dans ces secteurs représentent 9 % du total des votes en 2017 contre 10 % en 2012.

A Cul de Sac, Anse Marcel et Mont Vernon, le taux de participation est de 43 % (soit 878 votants sur 2 060 inscrits). Les suffrages exprimés dans ces secteurs représentent 10 % du total des votes en 2017 et 2012.

A Marigot (Bellevue à Morne Valois hors Concordia), le taux de participation est de 42 % (soit 1 985 votants sur 4 702 inscrits). En 2012, c’était aussi l’un des plus bas. Néanmoins, en termes de votants, ce secteur concentre le plus grand nombre de suffrages, soit 10 % du total des votes en 2017 contre 13 % en 2012

– Enfin, le secteur où l’on vote le moins est Grand Case (Petite Plage, Espérance) : 41 % des 546 personnes inscrites sur les listes ont voté. En 2012, la participation était également la plus faible (49 %). Les suffrages exprimés dans ce secteur représentent 6 % du total des votes en 2017 contre 7 % en 2012

• Les quartiers où la participation a le plus baissé

Entre 2012 et 2017, le taux de participation au second tour des élections territoriales a chuté de 10 points pour s’élever à 45 %. C’est à Spring Quartier d’Orléans, Oyster Pond et une partie de Quartier d’Orléans (est RN7 à Belle Plaine) que la participation a le plus baissé.

A Concordia, Sandy Ground/Baie Nettlé/Terres Basses, Cul de Sac/Anse Marcel/Mont Vernon, le taux de participation enregistre une baisse de 11 points.

A Marigot et Friar’s bay, le taux de participation a baissé de 9 points et dans les secteurs de la Baie orientale à Quartier d’Orléans (Belle Plaine de 8 points). (soualigapost.com)

