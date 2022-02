Elections territoriales : les quartiers où il y a le plus d’électeurs

En mars 2017, les listes électorales comptaient 20 238 personnes contre 17 909 en 2012 (+13 %).

Le plus d’inscrits

• Marigot

Parce que c’est le secteur de l’île le plus peuplé, Marigot (de Bellevue à Morne Valois) concentre le plus grand nombre de personnes inscrites sur les listes électorales : 4 702 votants potentiels y sont recensés, 7 671 si on inclut les quartiers de Concordia et Spring. Cela représente 38 % des électeurs (contre 40 % en 2017). La zone a gagné 642 électeurs entre 2012 et 2017, soit 28 % des nouvelles personnes inscrites. A noter que l’électorat de Concordia Spring a progressé de 18% entre 2012 et 2017 avec 462 nouvelles personnes inscrites sur les listes.

• Friar’s Bay – Savane

Le secteur allant de Friar’s Bay à la Savane en passant par Cripple Gate, Colombier, Rambaud, Morne O’Reilly, concentre 13 % de l’électorat saint-martinois avec 2 581 votants potentiels. Un peu plus d’un quart des nouvelles personnes figurant sur les listes en 2017 étaient domiciliées dans cette zone. Avec 604 nouveaux inscrits, ce quartier est celui qui a vu son nombre d’électeurs augmenter le plus entre 2012 et 2017 (+31 %).

• Sandy Ground – Terres Basses

Les secteurs de Sandy Ground, Baie Nettle et Terres Basses concentrent 12 % de l’électorat avec 2 414 personnes inscrites sur les listes dont 284 supplémentaires (+13 %).

• Baie Orientale – Quartier d’Orléans

Le secteur allant de la Baie orientale à Belle Plaine (Quartier d’Orléans) est le deuxième secteur qui affiche la plus forte hausse de nouveaux inscrits : avec 418 personnes supplémentaires par rapport à 2012, les listes de ce secteur ont gonflé de 23 %.

Ce secteur ne représente toutefois que 11 % de l’électorat, soit le cinquième bassin avec 2 263 personnes domiciliées dans ces quartiers sont supposées aller voter.

Le moins d’inscrits

• Grand Case

Selon la configuration des bureaux de vote, le secteur où les listes sont les moins grandes, est Grand Case (bourg et Espérance) avec 1 333 personnes, un nombre équivalent à celui de 2012. Il concentre 7 % de l’électorat.

• Quartier d’Orléans Oyster Pond

Le secteur allant de Quartier d’Orléans à Oyster Pond représente 9 % de l’électorat avec 1 916 personnes inscrites sur les listes dont 259 nouvelles. Le nombre d’électeurs potentiels dans ce secteur a augmenté de 16% en cinq ans.

• Cul de Sac – Mont Vernon

Les 2 060 personnes inscrites sur les listes et domiciliées à Anse Marcel, Cul de Sac et Mont Vernon représentent 10 % de l’électorat, tout comme en 2012, même si elles sont légèrement plus nombreuses (+120).