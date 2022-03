ELECTIONS TERRITORIALES : Daniel Gibbs : «ce résultat est évidemment une immense déception»

En sa qualité de président sortant, Daniel Gibbs est venu dimanche soir sur la scène annoncer les résultats du second tour des élections territoriales. La Team Gibbs a obtenu 3226 votes soit 1516 de moins que le RSM.

Entouré de quelques colistiers, de sa sœur et de ses plus fidèles camarades, Daniel Gibbs s’est dit «triste, pour Saint-Martin et pour [les électeurs], de ne pas avoir été capable de leur apporter le succès qu’ils méritaient». «Ce résultat est évidemment une immense déception», convient-il.

Daniel Gibbs assure « avoir fait de [son] mieux pour protéger [son] peuple des crises sans précédent, qui pendant ces cinq années [les] ont impacté. Et parfois meurtri ».

«J’en ressors avec un amour de Saint-Martin plus grand encore, avec un attachement pour notre population plus fort encore, et j’en ressors avec plus d’admiration encore pour ce que les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois sont capables d’accomplir dans les situations les plus difficiles », confesse-t-il.

Enfin, il a souhaité que son «successeur réussisse ». «Et il pourra compter sur une opposition vigilante, exigeante…mais toujours constructive. J’ai semé. Il récoltera», a-t-il prévenu. Arrivée en seconde position, la Team Gibbs sera représentée au sein du conseil territorial ; elle devrait obtenir entre 4 et 6 sièges. Entreront les personnes dans l’ordre de la liste. La répartition sera annoncée par les services de la préfecture selon un calcul précisé par le code électoral. (soualigapost.com)

