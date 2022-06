ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Un premier tour qui a peu mobilisé, surtout à Saint-Barth

Samedi 11 juin, les Saint-Martinois et les Saint-Barth étaient appelés pour la troisième fois depuis le passage en Collectivité des deux îles, à se rendre aux urnes pour élire celui ou celle qui les représentera à l’Assemblée nationale. La participation n’a jamais été très élevée au premier tour.

La plus élevée a été en 2012 lorsque les Saint-Martinois et les Saint-Barth ont dû élire pour la première fois leur député. Au premier tour, 30 % des électeurs avaient voté (31,1 % à Saint-Martin et 26,1 % à Saint-Barth). En 2017, la participation globale dans la circonscription avait dégringolé de six points pour atteindre 24 % en raison d’une chute de 7,4 points de la participation à Saint-Martin (23,7 %).

Cette année, la participation diminue encore mais cette fois en raison des Saint-Barth qui se sont beaucoup moins mobilisés (18,2 % contre 25,1 % en 2017).

Le taux de participation des Saint-Martinois est quasiment identique même si en légère baisse (22 % contre 23,7%).

En termes d’électeurs, 24 555 personnes étaient invitées à voter. Samedi, 5218 personnes ont voté contre 6099 en 2017 et 6835 il y a dix ans dans la circonscription. Pour la première fois, moins de 1000 personnes se sont déplacées à Saint-Barth, c’est-à-dire moins que pour les dernières élections européennes de 2019.

A Saint-Martin, 4249 personnes ont voté, soit 2,3 fois moins qu’au premier tour des élections territoriales de mars dernier.

(soualigapost.com)

