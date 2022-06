Elections législatives : On vote samedi 11 juin à Saint-Martin et Saint-Barth !

Les électeurs de Saint-Martin et Saint Barthélemy sont appelés aux urnes pour élire leur député. Le premier tour a lieu samedi 11 juin et le second tour samedi 18 juin. Cette année, ils sont six à briguer le mandat de député : Frantz Gumbs, Sabrina Rivere-Bonzom, Claire Guion-Firmin, Daniel Gibbs, Béatrice Caze et Victor Paines.

Trois d’entre eux ont été investis par un parti politique : Frantz Gumbs l’a été par Ensemble (majorité présidentielle), Claire Guion-Firmin par Les Républicains et Béatrice Caze par Reconquête (parti d’Eric Zemmour). Daniel Gibbs, Victor Paines et Sabrina Rivere-Bonzom sont sans étiquette.

Pour rappel, les élections législatives se tiendront à Saint-Martin les samedis 11 et 18 juin 2022. Elles permettent d’élire les 577 députés qui siègent à l’Assemblée Nationale et représentent leur circonscription.

La commission électorale s’est réunie le vendredi 20 mai 2022 au titre de ses deux principales missions : s’assurer de la régularité des listes électorales et statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) déposés par les électeurs.

Suite à cette rencontre, la liste des inscriptions et des radiations d’office est consultable à l’hôtel de la Collectivité de Saint-Martin et auprès du service des élections, rue de Hollande (Bureau situé derrière la gare routière), entre 8H30 et 13h30. _AF

Les 19 bureaux de vote seront ouverts samedi 11 juin à 8 heures:

Conditions pour pouvoir voter :

– être inscrit sur la liste électorale de St-Martin

– être muni de sa pièce d’identité française

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui