ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Le poids des suffrages par île

Pour le premier tour des élections législatives, 24 555 personnes étaient invitées à se rendre aux urnes dans la circonscription : 78,4% d’entre elles à Saint-Martin et 21,6 % à Saint-Barth.

82 % des électeurs étaient domiciliés à Saint-Martin et 18 % à Saint-Barth. Mais cette moyenne s’applique-t-elle également aux résultats par candidat ? S’il est logique et évident, qu’un candidat obtienne le maximum de ses suffrages à Saint-Martin puisque le territoire présente le plus gros réservoir électoral, se situe-t-il dans la moyenne ? La dépasse-t-elle ou inversement ?

Une candidate enregistre un résultat égal à la répartition des votes entre les deux îles, il s’agit de Sabrina Rivere. Elle a obtenu 81,6 et 18,4 % des suffrages respectivement dans les deux îles. Victor Paines a récolté 99 % de ses 199 suffrages à Saint-Martin, soit 197. A Saint-Barth, il n’a recueilli que 2 suffrages dans le bureau numéro 1.

Claire Javois et Frantz Gumbs ont récolté chacun un peu plus de 86 % de leur voix à Saint-Martin, soit plus que le volume moyen de suffrages apportés par Saint-Martin. A titre comparatif, au premier tour des élections en 2017, Claire Javois avait réalisé 72,8% de son score à Saint-Martin (contre 86,3 % aujourd’hui) et 27,2 % à Saint-Barth (contre 13,7% aujourd’hui).

Daniel Gibbs ne s’inscrit pas dans cette même tendance. Il a obtenu 77 % de son score à Saint-Martin et 23 % à Saint-Barth. En 2012 au premier tour des élections, il a réalisé 30 % de son score à Saint-Barth et 70 % à Saint-Martin.

Enfin, Béatrice Cazé est la candidate qui a présenté l’écart le moins important : elle a réalisé 59,8 % de son score à Saint-Martin et 40,2 % à Saint-Barth. (soualigapost.com)

