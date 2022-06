Elections legislatives : Hausse de la participation au second tour

La participation au second tour des élections législatives a été plus importante qu’au premier tour : 816 personnes supplémentaires se sont mobilisées sur l’ensemble de la circonscription

Au total ce sont 6034 personnes qui sont allées voter. Le taux de participation reste toutefois faible, il s’élève à 24,56 %.

Si à Saint-Barth, le taux de participation n’a pas progressé entre les deux tours (+0,47 point) pour s’élever à 18,73 % samedi avec 994 votants, soit 25 de plus qu’au premier tour, à Saint-Martin, la mobilisation a été plus grande. Le taux de participation a grimpé de 4,09 points pour atteindre 26,17 %. 5040 personnes sont allées voter samedi, soit 791 de plus qu’au premier tour. (soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui