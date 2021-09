Elections à la CCISM : comment préparer sa liste et voter

Les prochaines élections consulaires auront lieu le 4 novembre. Quelque 8 000 chefs d’entreprise de la partie française inscrits à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) seront invités à élire leurs représentants pour les cinq années à venir. Il s’agit d’un scrutin de listes ; chaque liste doit comprendre 21 noms dont 15 issus du collège commerce-industrie, 5 du collège métiers-artisan et 1 du collège agriculture ainsi que trois suppléants.

Les chefs d’entreprises, gérants, artisans, etc., qui souhaitent se présenter doivent satisfaire certaines obligations dont celle d’exercer depuis au moins cinq ans en partie française. Ils doivent déposer leur liste en préfecture entre le 18 et le 21 octobre. Les listes seront ensuite examinées et validées par une commission mise en place à cet effet dans le respect de la loi. Ensuite s’ouvrira la campagne électorale jusqu’à la veille du scrutin. Les statuts de la CCISM ne prévoit pas la parité sur les listes.

Celui-ci aura lieu le jeudi 4 novembre à la CCISM-Maison des entreprises à Concordia.

A l’issue du scrutin, la liste qui aura recueilli le plus de voix sera élue ; les résultats seront connus le jour même.

Lors de la dernière élection en 2014, environ 540 chefs d’entreprises s’étaient déplacés pour voter. (soualigapost.com)