ELECTIONS 2022 : Jules Charville  veut «reconstruire la confiance »

Leader de l’association créée en 2016 Hope Party, Jules Charville a convié «militants et sympathisants » jeudi soir Chez Clément à Sandy Ground à la déclaration officielle de sa candidature aux élections territoriales qui auront lieu les 20 et 27 mars. Une soixantaine d’entre eux ont répondu présents.

La cérémonie a débuté avec les témoignages de trois personnes sur leur volonté d’adhérer à Hope Party et de rejoindre l’équipe de Jules Charville. Se sont ainsi succédé sur le podium Alum Paines, Jérémy Huot, Angeline Laurence et Sabrina Charville, la fille de Jules Charville. A tour de rôle ils ont décrit «Julo» comme étant quelqu’un «à l’écoute » et «engagé pour son territoire».

Puis à leurs côtés et rejoint par d’autres, Jules Charville est entré officiellement en scène. «Oui, je suis candidat tête de liste aux élections territoriales de mars», a-t-il confié.

«Reconstruire la confiance pour réussir Saint-Martin» a été le fil conducteur de son discours jeudi soir et sera celui de son programme électoral. Il veut «agir avec méthode et déployer un plan d’action pour les 100 premiers jours, pour régler les urgences et poser les bases de [leurs] projets ».

De plus, Jules Charville se dit «convaincu» de devoir «commencer par restaurer la confiance avec des partenaires comme l’État, en normalisant nos relations avec eux». Aussi envisage-t-il d’appliquer les recommandations formulées par l’agence française anti-corruption.

Autre priorité fixée, celles de «reconstruire la confiance avec l’administration territoriale,». Il a par ailleurs annoncé la mise en place d’un grand projet, celui d’un Institut Caribéen d’études administratives qui pourrait être financé par des fonds européens Interreg. Jules Charville dévoilera les membres de sa liste Generation Hope le 20 février. (soualigapost.com)