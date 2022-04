ELECTION PRESIDENTIELLE : Une participation toujours faible à Saint-Martin

Le 1er tour de l’élection présidentielle aura lieu ce samedi 9 avril aux Antilles en raison du décalage horaire mais les résultats localement ne seront connus que dimanche à partir de 14 heures (20h heure de Paris). Traditionnellement, cette échéance mobilise très peu les électeurs à Saint-Martin.

Le taux de participation le plus bas au cours des deux dernières décennies a été observé au premier tour en 2002 : 24,7 % des personnes inscrites avaient voté. En 2017, elle était supérieure de 2 points. A l’inverse, le taux le plus élevé a été enregistré au second tour en 2007 ; 48,1 % des personnes inscrites s’étaient déplacées.

La mobilisation est toujours plus faible au premier tour qu’au second. En 2002, la participation avait été de 32,7 % au second tour contre 24,7 % au premier ; en 2007 elle avait été de 48,1 % contre 45 % ; en 2012, elle avait été de 38 % contre 30,9 % et en 2017 de 30,9 % contre 26,3%. _Soualiga.post.com

