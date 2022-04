ELECTION PRESIDENTIELLE : Emmanuel Macron réélu président de la République avec 58,8% des voix, plébiscite pour Marine Le Pen dans les Iles du Nord et Antilles-Guyane

Le verdict est tombé ! Si la France dans sa globalité a choisi de reconduire Emmanuel Macron pour un second mandat de cinq ans à l’Elysée, La Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélemy, la Martinique et la Guyane ont choisi de placer son adversaire largement en tête. Marine Le Pen fait d’ailleurs son meilleur score en Guadeloupe avec 69,8 % de suffrages exprimés.

A Saint-Martin, la représentante du Rassemblement National est arrivée en tête avec 3265 voix (55,75%) contre 2591 (44,25%) pour Emmanuel Macron.

Ce second tour de l’élection présidentielle a été marqué aussi par une faible participation sur le territoire. En effet, sur les 19152 personnes inscrites sur les listes électorales, seulement 6344 d’entre elles se sont déplacées samedi dans les 19 bureaux de vote, soit un taux de 33,11% en légère hausse malgré tout par rapport au 1er tour (30,8%).

Chaque élection présidentielle a mobilisé très peu les électeurs à Saint-Martin. Jamais plus de la moitié des personnes inscrites sur les listes ont voté au cours des 20 dernières années. En 2017, le taux de participation avait été de 26,3% au 1er tour et de 30,9% au second.

Pour mémoire, le taux le plus élevé a été enregistré au second tour en 2007 (duel Nicolas Sarkozy – Ségolène Royal); 48,1 % des personnes inscrites s’étaient déplacées aux urnes.

Carton plein pour Marine Le Pen chez nos voisins

Le président sortant, Emmanuel Macron obtient d’après les dernières estimations 58,8% des suffrages au niveau national face à Marine Le Pen (41,2%). Par contre, en Guadeloupe, comme dans l’ensemble des Antilles-Guyane, la représentante du Rassemblement National l’emporte largement dans tous les territoires.

A Saint-Barth, les électeurs ont majoritairement accordé leur vote à la candidate du Rassemblement national. Celle-ci arrive en tête avec 54,73% des suffrages exprimés, soit 1522 voix. Emmanuel Macron n’obtient que 1259 voix et 45,27% des suffrages.

En Guadeloupe, la candidate du Rassemblement National arrive largement en tête où elle réalise le meilleur score, avec 69,60% des voix contre 30,40% pour Emmanuel Macron et un taux de participation de 47,18% (en baisse par rapport à 2017 mais en hausse par rapport au 1er tour, du 9 avril).

En Martinique, Marine Le Pen remporte 60,87% des voix contre 39,13% pour Emmanuel Macron avec un taux de participation de 45,45 % (en hausse par rapport à 2017 et au 1er tour, du 9 avril).

En Guyane, la candidate du Rassemblement National se classe également largement en tête, avec un taux de 60,70% contre 39,30% pour Emmanuel Macron (mais une participation plus faible, 38,89%). _AF

