Election Miss France 2021 : Disqualifiée, Naïma Dessout, Miss Saint-Martin / St-Barthélemy ne participera pas au concours national !

Le rêve brisé ! Ce sont des photos personnelles envoyées anonymement au Comité Miss France qui valent à Naïma Dessout, Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, de ne pas être autorisée à participer à l’élection de Miss France 2021 qui se déroulera en décembre prochain au Grand Carrousel du Puy du Fou.

« C’est avec regret que le comité Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy pour Miss France vous annonce que notre ambassadrice, Naïma DESSOUT, n’est pas admise à la participation de l’élection « Miss France 2021 ».

En effet, après avoir été élue, notre candidate avait été victime d’une dénonciation anonyme par l’envoi de photos non-conformes d’elle directement à MFO.

Compte tenu de la nature des photos le règlement national de MFO en l’état actuel ne laisse aucune marge d’appréciation pouvant autoriser Naïma à participer.

Toutefois, le Comité ayant pris connaissance des photos et ayant déduit qu’elles furent prises dans un contexte familial sans aucune intention ni caractère vulgaire, fait le choix de garder sa candidate au titre régional de Miss Saint-Martin /Saint-Barthélemy 2020 et notre ambassadrice honorera tous ses engagements en cours et à venir.

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui, par leurs votes, leur soutien sur les réseaux sociaux, les pages fans et la presse, ont accompagnés Naïma jusque-là.

Nous souhaitons une préparation sereine aux autres candidates des élections régionales à venir et une belle suite d’aventure aux ambassadrices déjà élues pour la suite.

Si l’aventure Miss France s’arrête, c’est une toute autre histoire qui débute à l’horizon.

Nous sommes confiants que vous allez continuer à soutenir Naïma. Restez connectés. Ça ne fait que commencer…»

VERMOT de BOISROLIN Catherine ,

Présidente et déléguée régionale du Comité Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy