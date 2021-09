Elaboration du  Plan d’Aménagement et de Développement de SXM : Quatre ateliers participatifs ouverts au public du 5 au 8 octobre 2021

La Collectivité de Saint-Martin a débuté l’élaboration du futur Plan d’Aménagement et de Développement de Saint-Martin – PADSM – en 2020. Pour construire ce document de planification, la COM s’est attachée les services du Cabinet expert Cittanova. Dans la continuité des premiers travaux initiés en janvier 2020, une série de 4 ateliers participatifs tout public, est planifiée du 5 au 8 octobre 2021.

La première étape réalisée en janvier 2020 a consisté à faire un diagnostic du territoire et de ses enjeux urbanistiques. Directement issu du diagnostic, le PADSM permet de construire, dans une dynamique de concertation et de partage d’idées, un projet de territoire définissant les actions à engager pour améliorer l’existant et les grandes orientations d’aménagement à venir.

Le PADSM doit également élaborer des plans précis d’aménagement pour chaque secteur d’habitation et définir les règles générales d’urbanisation de Saint-Martin.

Les premiers ateliers de travail, organisés en 2020, ont permis d’échanger avec les élus et personnes publiques associées. Le résultat de ces travaux sera livré aux partenaires institutionnels lundi 4 octobre 2021. Du 5 au 8 octobre, 4 ateliers ouverts au public permettront de présenter les enjeux et d’échanger avec la population.

Ce travail partagé avec les acteurs du territoire et la population a vocation, à terme, à aboutir à un Plan d’aménagement sur 10 ans, compris par la population et adapté aux besoins du territoire.

Du 5 au 8 octobre 2021, la Collectivité organise des ateliers de travail ouverts au public selon le calendrier suivant (inscription obligatoire) :

• Mardi 05 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 au lycée Daniella Jeffry – Concordia (salle du réfectoire) – accès par la rue Louis-Constant Fleming

• Mercredi 06 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 au lycée Daniella Jeffry – Concordia (salle du réfectoire) – accès par la rue Louis-Constant Fleming

• Jeudi 07 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 à la Cité Scolaire de la Savane (salle du réfectoire)

• Vendredi 08 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 à la Cité Scolaire de la Savane (salle du réfectoire)

Ces 4 ateliers sont ouverts aux forces vives du territoire (représentants des conseils de quartier, des associations de quartier, des fédérations et au public). Une présentation des enjeux du PADSM et des documents devant constituer ce plan d’aménagement seront présentés au public. Sur la base d’un travail concerté, les participants pourront apporter leur vision du développement de Saint-Martin et faire part de propositions, remarques et questions.

Inscrivez-vous aux ateliers !

Afin de pouvoir gérer le flux de personnes dans le respect des règles sanitaires, l’inscription préalable aux ateliers est obligatoire par mail à l’adresse suivante : padsm@com-saint-martin.fr

Ces ateliers se dérouleront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Les participants devront se munir d’un masque de protection et du matériel nécessaire pour la prise de notes.