Elaboration du nouveau PPRN à SXM : huit réunions publiques prévues en mai !

La commission générale sur l’élaboration du nouveau Plan de Prévention des Risques Naturels de Saint-Martin (PPRN) de Saint-Martin s’est tenue, le mercredi 28 avril dernier à l’hôtel de la Collectivité, en présence du Préfet Serge Gouteyron et ses équipes, auditionnés par les élus du conseil territorial sur les enjeux de ces travaux. Questionné par les élus, le préfet a ainsi détaillé le processus d’élaboration du nouveau PPRN, dont le règlement définitif devrait être adopté en août prochain.

La consultation publique se déroulera tout le mois de mai dans les quartiers de Saint-Martin, à raison de 8 réunions (2 dans chacun des 4 quartiers), afin d’informer largement la population sur les enjeux du nouveau PPRN et de dialoguer avec elle. La Collectivité sera présente aux côtés de l’Etat pour une concertation la plus large possible. Les élus territoriaux y seront attentifs.

Le nouveau PPRN devra intégrer la réduction de la vulnérabilité des habitations situées sur le littoral tout en autorisant la reconstruction sous certaines conditions.

La construction du nouveau PPRN s’appuiera sur les préconisations du rapport Lacroix, le porté à connaissance de 2017, et prendra également en compte les préconisations des professionnels (personnes de l’art : CAUE – Architectes – Bureaux d’études) et les doléances des habitants. L’objectif étant de livrer un document protecteur, au plus proche des contraintes et des réalités locales.

Deux sessions de réunions sont programmées du 4 au 18 mai, puis du 20 mai au 1er juin. La première réunion publique se tiendra mardi 4 mai à 18 heures dans le réfectoire du Lycée Robert Weinum à Grand-Case. La population est invitée à suivre les réunions publiques.

Calendrier des réunions publiques :

1ère vague de concertation dans les 4 quartiers :

• Mardi 4 mai 2021 : à 18 heures à Grand-Case Lycée Robert Weinum

• Jeudi 6 mai 2021 : à 18 heures à Quartier d’Orléans Collège Quartier d’Orléans

• Mardi 11 mai 2021 : à 18 heures à Marigot Lycée LPO

• Mardi 18 mai 2021 : à 18 heures à Sandy-Ground Ecole Jérôme Beaupère

2ème vague de concertation dans les 4 quartiers :

• Jeudi 20 mai 2021 : à 18 heures à Grand-Case Lycée Robert Weinum

• Mardi 25 mai 2021 : à 18 heures à Quartier d’Orléans Collège Quartier d’Orléans

• Jeudi 27 mai 2021 : à 18 heures à Marigot Lycée LPO

• Mardi 1er juin 2021 : à 18 heures à Sandy-Ground Ecole Jérôme Beaupère